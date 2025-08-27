Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Venezuela điều tàu chiến, UAV trong lúc các khu trục hạm Mỹ đến khu vực

Thụy Miên
27/08/2025 09:31 GMT+7

Hôm 26.8, Venezuela thông báo triển khai các tàu chiến và máy bay không người lái tuần tra dọc theo bờ biển nước này sau khi Mỹ điều động 3 tàu khu trục đến khu vực theo chiến dịch triệt phá hoạt động buôn ma túy.

Trong một video phát trên mạng xã hội, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez thông báo về việc triển khai hàng loạt các máy bay không người lái (UAV) cũng như khởi động chiến dịch tuần tra hải quân dọc theo bờ biển của nước này ở Caribbean.

Chiến dịch cũng có sự tham gia của các tàu hải quân lớn hơn hoạt động ở vùng biển phía bắc thuộc lãnh hải Venezuela, theo AFP hôm nay 27.8 dẫn phát biểu của Bộ trưởng Lopez.

Venezuela điều tàu chiến, UAV trong lúc các khu trục hạm Mỹ đến khu vực - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez

ảnh: ap

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Caracas với Washington, sau khi Lầu Năm Góc tuần trước cho biết đã điều 3 khu trục hạm cùng cùng 4.000 lính thủy đánh bộ đến vùng biển gần Venezuela với mục tiêu ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy.

Hôm 26.8, AFP dẫn một nguồn thạo tin từ Washington tiết lộ Tổng thống Donald Trump chuẩn bị bổ sung 2 tàu chiến tới vùng biển Caribbean để gia tăng nỗ lực trấn áp các băng nhóm buôn lậu ma túy thông qua tuyến hàng hải này.

Cụ thể, một tàu tuần dương mang theo tên lửa dẫn đường USS Erie và tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh USS Newport News chuẩn bị đến khu vực vào tuần tới, theo nguồn tin.

Bất chấp việc khu vực đang chứng kiến sự hiện diện quân sự ngày càng dày đặc hơn trước, các nhà phân tích cho rằng khó có khả năng Mỹ đang có hành động quân sự chống Venezuela.

Trên đường phố Venezuela, nhiều người dân nước này cũng cho rằng đó chỉ là màn phô diễn sức mạnh của quân đội Mỹ dưới thời Tổng thống Trump.

Tin liên quan

Úc thông báo mua 11 tàu chiến do Nhật Bản sản xuất

Hôm nay (5.8), Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles thông báo nước này sẽ nâng cấp năng lực hải quân với thương vụ mua 11 tàu chiến do Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản đóng.

Tàu chiến, máy bay Venezuela bảo vệ tàu dầu Iran, thách thức lệnh cấm vận của Mỹ

Venezuela phá âm mưu xâm nhập bằng đường biển của lính đánh thuê từ Colombia

