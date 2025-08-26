Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Venezuela điều 15.000 quân đến biên giới Colombia giữa lúc bị Mỹ gây sức ép?

Văn Khoa
Văn Khoa
26/08/2025 15:52 GMT+7

Venezuela hôm 25.8 tuyên bố đã triển khai 15.000 quân đến biên giới Colombia để chống buôn bán ma túy trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, theo AFP.

"Venezuela là một lãnh thổ sạch sẽ, không có nạn buôn bán ma túy... Không có sản xuất cocaine", Tổng thống Maduro phát biểu trong một chương trình truyền hình.

Venezuela triển khai 15.000 quân đến biên giới Colombia lúc Mỹ gia tăng sức ép? - Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) cùng Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez (phải) và binh sĩ trong cuộc tập trận tại Caracas ngày 22.1

Ảnh: AFP

Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello tuyên bố chính phủ nước này đang triển khai quân đội để tăng cường an ninh tại các bang Zulia và Tachira, giáp biên giới với Colombia, theo AFP.

"Ở đây, chúng tôi chống buôn bán ma túy... chúng tôi chống lại các băng nhóm ma túy trên mọi mặt trận", ông Cabello khẳng định, đồng thời thông báo về việc thu giữ 53 tấn ma túy từ đầu năm đến nay.

Tổng thống Maduro và Bộ trưởng Cabello đưa ra tuyên bố như trên trong lúc hai ông bị Mỹ cáo buộc là thành viên của băng nhóm buôn bán cocaine Cartel de los Soles. Băng nhóm này đã bị Washington đã xem là một tổ chức khủng bố.

Ba tàu chiến Mỹ đang trên đường hướng đến bờ biển Venezuela trong bối cảnh Tổng thống Trump gia tăng áp lực lên Tổng thống Maduro, theo AFP.

Ngoài việc điều động ba tàu chiến đến vùng biển quốc tế ngoài khơi Venezuela, Washington còn có kế hoạch điều động 4.000 lính thủy đánh bộ đến khu vực này, theo báo chí Mỹ.

Washington gần đây cũng đã tăng gấp đôi tiền thưởng cho việc bắt giữ ông Maduro về tội buôn bán ma túy lên 50 triệu USD, theo AFP. Trong khi đó, Tổng thống Maduro đã cáo buộc Mỹ âm mưu thay đổi chế độ ở Venezuela.

Ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường Aegis của Mỹ sẽ đến vùng biển ngoài khơi Venezuela trong 36 giờ tới trong nỗ lực giải quyết các hiểm họa từ các băng nhóm ma túy ở khu vực Mỹ Latinh.

Mỹ tăng gấp đôi tiền thưởng bắt Tổng thống Venezuela

