Venezuela điều 15.000 quân đến biên giới Colombia giữa lúc bị Mỹ gây sức ép?

"Venezuela là một lãnh thổ sạch sẽ, không có nạn buôn bán ma túy... Không có sản xuất cocaine", Tổng thống Maduro phát biểu trong một chương trình truyền hình.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) cùng Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez (phải) và binh sĩ trong cuộc tập trận tại Caracas ngày 22.1 Ảnh: AFP

Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello tuyên bố chính phủ nước này đang triển khai quân đội để tăng cường an ninh tại các bang Zulia và Tachira, giáp biên giới với Colombia, theo AFP.

"Ở đây, chúng tôi chống buôn bán ma túy... chúng tôi chống lại các băng nhóm ma túy trên mọi mặt trận", ông Cabello khẳng định, đồng thời thông báo về việc thu giữ 53 tấn ma túy từ đầu năm đến nay.

Tổng thống Maduro và Bộ trưởng Cabello đưa ra tuyên bố như trên trong lúc hai ông bị Mỹ cáo buộc là thành viên của băng nhóm buôn bán cocaine Cartel de los Soles. Băng nhóm này đã bị Washington đã xem là một tổ chức khủng bố.

Ba tàu chiến Mỹ đang trên đường hướng đến bờ biển Venezuela trong bối cảnh Tổng thống Trump gia tăng áp lực lên Tổng thống Maduro, theo AFP.

Ngoài việc điều động ba tàu chiến đến vùng biển quốc tế ngoài khơi Venezuela, Washington còn có kế hoạch điều động 4.000 lính thủy đánh bộ đến khu vực này, theo báo chí Mỹ.

Washington gần đây cũng đã tăng gấp đôi tiền thưởng cho việc bắt giữ ông Maduro về tội buôn bán ma túy lên 50 triệu USD, theo AFP. Trong khi đó, Tổng thống Maduro đã cáo buộc Mỹ âm mưu thay đổi chế độ ở Venezuela.