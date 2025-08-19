Mỹ điều 3 tàu khu trục áp sát Venezuela

Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho hay các tàu này bao gồm USS Gravely, USS Jason Dunham và USS Sampson. Những chiến hạm này nhận nhiệm vụ đối phó với mối đe dọa từ các băng nhóm ma túy ở khu vực Mỹ Latinh.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Sampson của Mỹ ẢNH: REUTERS

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn sử dụng quân đội để truy quét các băng nhóm ma túy ở Mỹ Latinh - những lực lượng mà Washington xếp vào danh sách tổ chức khủng bố toàn cầu. Ông Trump đã coi việc trấn áp các băng nhóm ma túy là mục tiêu trọng tâm của chính quyền, một phần nhằm hạn chế nhập cư trái phép và bảo vệ biên giới phía nam của Mỹ.

Tổng cộng có khoảng 4.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ dự kiến sẽ tham gia vào nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump tại khu vực Nam Caribe.

Một quan chức Mỹ tiết lộ Washington sẽ bổ sung về các tài sản quân sự trong khu vực rộng lớn hơn, bao gồm một số máy bay do thám P-8, tàu chiến và ít nhất một tàu ngầm tấn công. Vị quan chức này cho biết quá trình này sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Theo kế hoạch, lực lượng Mỹ sẽ hoạt động ở không phận và vùng biển quốc tế.

Vị quan chức này cho biết thêm các phương tiện hải quân có thể được sử dụng không chỉ để thực hiện các hoạt động tình báo và giám sát, mà còn là bệ phóng cho các cuộc tấn công có mục tiêu nếu có quyết định từ chính quyền Trump.

Giới chức Venezuela chưa bình luận về thông tin trên. Không đề cập đến tàu chiến, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 18.8 phát biểu rằng nước này sẽ "bảo vệ vùng biển, bầu trời và đất liền nội địa".

Trong những tháng gần đây, chính quyền Trump đã triển khai ít nhất 2 tàu chiến để hỗ trợ nỗ lực an ninh biên giới và chống buôn bán ma túy. Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng tăng cường giám sát trên không đối với các băng nhóm ma túy Mexico để thu thập thông tin tình báo nhằm xác định biện pháp tối ưu để chống lại chúng.