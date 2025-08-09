Mỹ tăng gấp đôi tiền thưởng bắt Tổng thống Venezuela

Reuters hôm qua (8.8) dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi đã cáo buộc ông Maduro cấu kết với các băng nhóm tội phạm khét tiếng như Tren de Aragua và Sinaloa Cartel.

Tổng thống Maduro Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố ngày 7.8, bà Bondi nói Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) đã thu giữ 30 tấn cocaine có liên quan ông Maduro và những người thân cận, trong đó 7 tấn liên quan cá nhân vị Tổng thống Venezuela. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó cũng đăng tuyên bố cáo buộc ông Maduro dẫn đầu băng nhóm Cartel de Los Soles, tổ chức mà Mỹ cho rằng đã có những hoạt động buôn lậu ma túy vào Mỹ trong hơn 10 năm qua.

Mỹ lần đầu treo thưởng cho việc bắt ông Maduro vào năm 2020. Mức thưởng ban đầu là 15 triệu USD, sau đó tăng thành 25 triệu USD vào

tháng 1, khi ông Maduro nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 3. Mức thưởng mới nhất 50 triệu USD sẽ dành cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ hoặc kết tội ông Maduro vi phạm luật ma túy tại Mỹ. Trước động thái trên của Washington, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil chỉ trích bà Bondi dàn dựng "hoạt động tuyên truyền chính trị thô thiển".

Mỹ không công nhận chiến thắng của ông Maduro trong kỳ bầu cử năm ngoái, cũng như không coi ông là tổng thống hợp pháp của Venezuela.



