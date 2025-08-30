Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ điều thêm tàu chiến, Tổng thống Venezuela tuyên bố cứng rắn

Văn Khoa
Văn Khoa
30/08/2025 05:17 GMT+7

AP ngày 29.8 đưa tin Mỹ đang tăng cường lực lượng hải quân tại vùng biển ngoài khơi Venezuela để chống lại mối đe dọa từ các băng nhóm buôn bán ma túy Mỹ La tinh.

Theo đó, một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ rằng 3 tàu đổ bộ, với tổng cộng hơn 4.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, sẽ tiến vào vùng biển nam Caribbean vào tuần tới, sau khi có xác nhận trong tuần trước rằng 3 tàu khu trục Mỹ đã được triển khai đến khu vực. Ngoài ra, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay 7 tàu chiến của Mỹ, cùng với một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân, đã hoặc dự kiến đến khu vực vào tuần tới. Giới chức Mỹ cho biết thêm quân đội nước này cũng đã điều máy bay trinh sát P-8 đến khu vực để thu thập thông tin tình báo.

Dồn dập chiến hạm, tàu ngầm Mỹ xuất hiện giữa căng thẳng với Venezuela

Lầu Năm Góc chưa công bố chính xác nhiệm vụ của các tàu Mỹ, trong khi Nhà Trắng ngày 28.8 thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng sử dụng mọi nguồn lực để ngăn chặn ma túy tràn vào nước này. Trước đó vào tháng 2, chính quyền Trump đã liệt băng nhóm Sinaloa ở Mexico và nhóm tội phạm Tren de Aragua ở Venezuela vào danh sách các tổ chức khủng bố. Washington cũng đã cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cầm đầu băng nhóm buôn bán cocaine Cartel de los Soles, vốn đã bị chính quyền Trump đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố, theo AFP. Washington gần đây còn tăng gấp đôi tiền thưởng lên 50 triệu USD cho việc bắt giữ ông Maduro để đối mặt với các cáo buộc liên quan ma túy.

Mỹ điều tàu chiến tăng cường sức mạnh trước mối đe dọa từ Venezuela - Ảnh 1.

Tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima của Mỹ được cho là sẽ đến vùng biển ngoài khơi Venezuela vào tuần tới

Ảnh: Hải quân Mỹ

Nhà nghiên cứu Christopher Sabatini thuộc tổ chức Chatham House (Anh) cho rằng việc triển khai tàu chiến, liệt băng nhóm Tren de Aragua vào danh sách các tổ chức khủng bố và tăng gấp đôi tiền thưởng cho việc bắt giữ ông Maduro là một phần trong chiến lược của Nhà Trắng nhằm "gây ồn ào hết mức có thể" để làm hài lòng phe đối lập ở Venezuela, trong đó có nhiều người ủng hộ ông Trump, và để "dụ dỗ" các quan chức chính phủ cấp cao của Venezuela đào tẩu. Tuy nhiên, ông Sabatini cho rằng không có khả năng binh sĩ Mỹ sẽ xâm nhập Venezuela, theo AP.

Trong khi đó, Tổng thống Maduro ngày 28.8 tuyên bố các binh sĩ Mỹ không thể xâm nhập được Venezuela, và cam kết đất nước của ông đã chuẩn bị tốt để bảo vệ "hòa bình, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ", theo AFP. Venezuela đã đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ bằng cách điều tàu chiến và máy bay không người lái tuần tra bờ biển cũng như phát động chiến dịch tuyển mộ hàng ngàn thành viên dân quân để tăng cường phòng thủ.

Tổng thống Maduro và các quan chức Venezuela khác đã công khai lên án chiến dịch quân sự nói trên của Mỹ, gọi đó là nỗ lực "phi đạo đức và bất hợp pháp" nhằm thay đổi chế độ, theo Bloomberg. Đại sứ Venezuela tại LHQ Samuel Moncada hôm 28.8 đã yêu cầu Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi Washington chấm dứt "mọi hành động và mối đe dọa thù địch", tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela.

Tin liên quan

Tàu chiến Mỹ và Venezuela 'dàn trận' ở Caribbean

Tàu chiến Mỹ và Venezuela 'dàn trận' ở Caribbean

Hôm qua (giờ VN), Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López đã ra tuyên bố về việc điều động các tàu quân sự tuần tra Vịnh Venezuela và các vùng lãnh hải ở Caribbean trong nỗ lực đẩy mạnh chiến dịch triệt phá hoạt động buôn ma túy tại đây, theo AP.

Căng thẳng Mỹ-Venezuela leo thang, Mỹ triển khai nhiều tàu chiến tới khu vực?

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ điều tàu chiến Tổng thống venezuela Nhà Trắng Venezuela Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận