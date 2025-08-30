Mỹ điều thêm tàu chiến, Tổng thống Venezuela tuyên bố cứng rắn

Theo đó, một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ rằng 3 tàu đổ bộ, với tổng cộng hơn 4.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, sẽ tiến vào vùng biển nam Caribbean vào tuần tới, sau khi có xác nhận trong tuần trước rằng 3 tàu khu trục Mỹ đã được triển khai đến khu vực. Ngoài ra, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay 7 tàu chiến của Mỹ, cùng với một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân, đã hoặc dự kiến đến khu vực vào tuần tới. Giới chức Mỹ cho biết thêm quân đội nước này cũng đã điều máy bay trinh sát P-8 đến khu vực để thu thập thông tin tình báo.

Dồn dập chiến hạm, tàu ngầm Mỹ xuất hiện giữa căng thẳng với Venezuela

Lầu Năm Góc chưa công bố chính xác nhiệm vụ của các tàu Mỹ, trong khi Nhà Trắng ngày 28.8 thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng sử dụng mọi nguồn lực để ngăn chặn ma túy tràn vào nước này. Trước đó vào tháng 2, chính quyền Trump đã liệt băng nhóm Sinaloa ở Mexico và nhóm tội phạm Tren de Aragua ở Venezuela vào danh sách các tổ chức khủng bố. Washington cũng đã cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cầm đầu băng nhóm buôn bán cocaine Cartel de los Soles, vốn đã bị chính quyền Trump đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố, theo AFP. Washington gần đây còn tăng gấp đôi tiền thưởng lên 50 triệu USD cho việc bắt giữ ông Maduro để đối mặt với các cáo buộc liên quan ma túy.

Tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima của Mỹ được cho là sẽ đến vùng biển ngoài khơi Venezuela vào tuần tới Ảnh: Hải quân Mỹ

Nhà nghiên cứu Christopher Sabatini thuộc tổ chức Chatham House (Anh) cho rằng việc triển khai tàu chiến, liệt băng nhóm Tren de Aragua vào danh sách các tổ chức khủng bố và tăng gấp đôi tiền thưởng cho việc bắt giữ ông Maduro là một phần trong chiến lược của Nhà Trắng nhằm "gây ồn ào hết mức có thể" để làm hài lòng phe đối lập ở Venezuela, trong đó có nhiều người ủng hộ ông Trump, và để "dụ dỗ" các quan chức chính phủ cấp cao của Venezuela đào tẩu. Tuy nhiên, ông Sabatini cho rằng không có khả năng binh sĩ Mỹ sẽ xâm nhập Venezuela, theo AP.

Trong khi đó, Tổng thống Maduro ngày 28.8 tuyên bố các binh sĩ Mỹ không thể xâm nhập được Venezuela, và cam kết đất nước của ông đã chuẩn bị tốt để bảo vệ "hòa bình, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ", theo AFP. Venezuela đã đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ bằng cách điều tàu chiến và máy bay không người lái tuần tra bờ biển cũng như phát động chiến dịch tuyển mộ hàng ngàn thành viên dân quân để tăng cường phòng thủ.

Tổng thống Maduro và các quan chức Venezuela khác đã công khai lên án chiến dịch quân sự nói trên của Mỹ, gọi đó là nỗ lực "phi đạo đức và bất hợp pháp" nhằm thay đổi chế độ, theo Bloomberg. Đại sứ Venezuela tại LHQ Samuel Moncada hôm 28.8 đã yêu cầu Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi Washington chấm dứt "mọi hành động và mối đe dọa thù địch", tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela.