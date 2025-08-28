Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tàu chiến Mỹ và Venezuela 'dàn trận' ở Caribbean

Thụy Miên
Thụy Miên
28/08/2025 05:15 GMT+7

Hôm qua (giờ VN), Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López đã ra tuyên bố về việc điều động các tàu quân sự tuần tra Vịnh Venezuela và các vùng lãnh hải ở Caribbean trong nỗ lực đẩy mạnh chiến dịch triệt phá hoạt động buôn ma túy tại đây, theo AP.

Bên cạnh đó, khoảng 15.000 quân nhân sẽ tham gia các nỗ lực trên bộ và trên biển nhằm đối phó với "các nhóm vũ trang, khủng bố và buôn lậu ma túy đang hoạt động ở khu vực biên giới" với Colombia. Bộ trưởng Padrino đồng thời cho hay một số lượng đáng kể máy bay không người lái (UAV) sẽ được triển khai cho hoạt động tuần tra dọc theo các bờ biển của nước này.

Thông báo trên được đưa ra sau hơn 1 tuần kể từ khi chính phủ Mỹ công khai việc đưa 3 tàu khu trục cùng 4.000 lính thủy đánh bộ đến vùng biển ngoài khơi Venezuela với mục tiêu đối phó các mối đe dọa đến từ các tổ chức buôn lậu ma túy ở Mỹ Latin. Ngay sau đó, Venezuela lập tức huy động người dân trên toàn quốc đăng ký tham gia lực lượng dân quân tình nguyện nhằm hỗ trợ quân đội trong công cuộc bảo vệ tổ quốc trước các mối đe dọa trong và ngoài nước.

Venezuela triển khai tàu chiến, UAV khi khu trục hạm Mỹ đến khu vực

Đến ngày 26.8, AFP dẫn một nguồn thạo tin từ Washington tiết lộ Tổng thống Donald Trump tiếp tục điều thêm 2 tàu chiến đến vùng biển Caribbean để gia tăng nỗ lực trấn áp các băng nhóm buôn lậu ma túy. Cụ thể, một tàu là tuần dương hạm được trang bị tên lửa dẫn đường USS Lake Erie, và chiến hạm còn lại là tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Newport News. Bộ đôi tàu sẽ đến khu vực vào tuần tới, theo nguồn tin giấu tên.

Trong một tuyên bố khác vào ngày 26.8, Bộ trưởng Padrino cũng thông tin về chiến dịch đang diễn ra ở vùng đông bắc Venezuela. Trong chiến dịch này, phía quân đội đã tháo dỡ và phá hủy các xưởng đóng tàu sản xuất tàu bán ngầm và xuồng cao tốc vận chuyển ma túy bằng đường biển đến các thị trường ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Tàu chiến Mỹ và Venezuela “dàn trận” ở Caribbean - Ảnh 1.

Tàu chiến Venezuela trong một lần tập trận

Ảnh: AFP

Venezuela hôm 25.8 tuyên bố đã triển khai 15.000 quân đến biên giới Colombia để chống buôn bán ma túy trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, theo AFP.

