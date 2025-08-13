Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Việt Nam sắp xuất khẩu 5.000 máy bay không người lái sang Hàn Quốc

Thành Luân
Thành Luân
13/08/2025 20:55 GMT+7

Lần đầu tiên Việt Nam sẽ có đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay không người lái (UAV) cho Hàn Quốc, mở ra một kỷ nguyên mới cho Việt Nam trong lĩnh vực đầy mới mẻ này.

Đây là thông tin nằm trong bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Tập đoàn CT Group (Việt Nam) và một công ty công nghệ máy bay không người lái mới nổi ở Hàn Quốc, trong sự kiện Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc ngày 12.8 tại Seoul, Hàn Quốc.

Việt Nam xuất khẩu 5 . 000 UAV sang Hàn Quốc , khẳng định công nghệ của CT Group - Ảnh 1.

Bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Tập đoàn CT Group Việt Nam và một công ty công nghệ máy bay không người lái mới nổi ở Hàn Quốc

Ảnh: CTV

Đây là cột mốc trong lịch sử công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế. Việc làm chủ tất cả các công nghệ lõi của ngành công nghệ cao có tên UAV cũng khẳng định vai trò chiến lược của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Hiện UAV đã trở thành một trong những công nghệ quan trọng nhất với khả năng ứng dụng rộng khắp từ mọi ngành công nghiệp đến đô thị, tiêu dùng, từ các lĩnh quân sự, an ninh cụ thể, đến khả năng phòng thủ của cả một quốc gia hay một khu vực rộng lớn.

Theo đại diện CT Group, doanh nghiệp này đang tiếp tục phát triển các dòng UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng tự học hỏi và đưa ra quyết định. Kết hợp với công nghệ bán dẫn và hệ thống định danh địa điểm mạng lưới, các sản phẩm công nghệ UAV đặc chủng về chuyển đổi số mặt đất, thành phố, sông biển, đồng bằng, rừng núi sẽ tạo ra nền tảng kỹ thuật mạnh mẽ, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số toàn diện cho Việt Nam.

Các loại UAV vận tải hạng nặng từ 60 đến 300 kg của Công ty CT UAV (thành viên CT Group) có tỷ lệ nội địa hóa đến 85% và công nghệ độc quyền của Việt Nam được nhiều nước bao gồm Hàn Quốc đánh giá cao. Ngoài ra, việc tự chủ công nghệ thiết kế chip bán dẫn cho UAV tạo ra cho CT UAV một lợi thế cạnh tranh đặc biệt.

Cùng với việc tuyên bố xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc, CT Group cũng đã có đơn hàng ATP xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn cho đối tác Hàn Quốc. Đây là lĩnh vực vốn cực kỳ phức tạp, bị chi phối bởi một số ít quốc gia phát triển và là "đỉnh cao" của công nghệ toàn cầu.

Trước đây, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu UAV hoặc sản xuất ở quy mô thử nghiệm. Như vậy, với việc làm chủ thiết kế, chế tạo và đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế chứng tỏ doanh nghiệp Việt Nam đã đạt trình độ R&D, tích hợp cảm biến, AI và điều khiển bay ngang tầm nhiều nước tiên tiến. Các UAV xuất khẩu đòi hỏi đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế (về độ bền, an toàn, chống nhiễu, phần mềm điều khiển).

Khám phá thêm chủ đề

CT Group UAV doanh nghiệp Bán dẫn Chip
