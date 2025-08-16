Bộ Tư pháp: Có xã chỉ có 1 phó chủ tịch có chữ ký số

Bộ Tư pháp vừa có văn bản liên quan đến công tác đăng ký quản lý hộ tịch phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Tư pháp chỉ ra vướng mắc khi triển khai hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến (ảnh minh họa) ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trước đó, báo cáo hàng ngày của Văn phòng T.Ư đề cập tới một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai hệ thống đăng ký hộ tịch điện tử.

Theo Bộ Tư pháp, hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch phiên bản mới được triển khai từ 1.7, theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Do hệ thống cần sự phối hợp đồng bộ của nhiều bên, lại triển khai rất gấp, nên khó tránh khỏi các vướng mắc trong giai đoạn đầu.

Qua rà soát, Bộ Tư pháp nhận định một số vướng mắc chính bao gồm: lỗi liên quan đến chức năng của hệ thống phần mềm (chỉ có các nghiệp vụ hộ tịch thiết yếu, lỗi tra cứu dữ liệu); vướng mắc về kết nối, chuyển hồ sơ, dữ liệu giữa các phần mềm, nhiều trường hợp trả kết quả bị lỗi.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của hầu hết các địa phương kết nối chưa đầy đủ với phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch và phần mềm dịch vụ công liên thông, dẫn tới công chức phải nhập hồ sơ 2 lần và chuyển hồ sơ giấy.

Ngoài ra, một số đơn vị cấp xã, lãnh đạo UBND chưa được cấp chữ ký số hoặc đã được cấp nhưng thao tác cập nhật phần mềm ký số chưa đúng nên xử lý còn vướng mắc. Điển hình như UBND xã Óc Eo, tỉnh An Giang chỉ có 1 phó chủ tịch có chữ ký số, chủ tịch và 1 phó chủ tịch phụ trách trung tâm phục vụ hành chính chưa có chữ ký số.

Một vấn đề khác là người dùng (công chức tư pháp - hộ tịch) thao tác sai trên phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, khiến kéo dài thời gian giải quyết.

Bộ Tư pháp cho hay, đến nay đã khắc phục xong các lỗi liên quan đến chức năng, dữ liệu (dữ liệu đã được chuyển đổi, các nghiệp vụ hộ tịch đã được triển khai đầy đủ từ ngày 11.8.2025). Với các lỗi trên phần mềm, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo đơn vị kỹ thuật khắc phục ngay sau khi nhận được phản ánh hoặc ghi nhận lỗi.

Đối với lỗi kết nối, chuyển hồ sơ, dữ liệu, Bộ Tư pháp đã bố trí nhóm thường trực phối hợp đầu mối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, phần mềm dịch vụ công trực tuyến (C06 - Bộ Công an) khắc phục.

Với các lỗi liên quan đến người dùng, Bộ Tư pháp đã trao đổi, hướng dẫn, đến nay đều đã khắc phục được. Đồng thời, triển khai tổ chức việc hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp các địa phương trong quá trình sử dụng phần mềm qua nhiều kênh hỗ trợ.

Bộ Tư pháp cho biết, trong tháng 8 sẽ tổ chức các đoàn công tác hướng dẫn khắc phục các lỗi này, dự kiến tại 12 địa phương. Thành phần đoàn là lãnh đạo bộ, thủ trưởng các đơn vị có liên quan.

