Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.9.2025

Giáo dục chuyển từ cải cách "chỉnh sửa" sang kiến tạo
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành giáo dục cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động; chuyển từ cải cách "chỉnh sửa" sang tư duy kiến tạo, dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục.
Thuế thu nhập cá nhân vẫn duy trì thuế suất quá cao
Dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất do Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp lấy ý kiến thẩm định đã thay đổi một số quy định nhưng vẫn giữ nguyên thuế suất cao nhất 35% đối với người làm công ăn lương.
Mỹ đổi tên Bộ Quốc phòng, Washington D.C kiện Nhà Trắng
Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp dùng thêm tên Bộ Chiến tranh để chỉ Bộ Quốc phòng rồi tiến đến đổi tên hoàn toàn, trong khi Washington D.C đâm đơn kiện chính quyền liên bang.
