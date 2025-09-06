Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
06/09/2025 06:40 GMT+7

Tin tức Giáo dục chuyển từ cải cách "chỉnh sửa" sang kiến tạo, Thuế thu nhập cá nhân vẫn duy trì thuế suất quá cao, Mỹ đổi tên Bộ Quốc phòng, Washington D.C kiện Nhà Trắng… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 6.9.2025.

Giáo dục chuyển từ cải cách "chỉnh sửa" sang kiến tạo

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành giáo dục cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động; chuyển từ cải cách "chỉnh sửa" sang tư duy kiến tạo, dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục.

- Ảnh 1.

Sáng 5.9, Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học mới 2025 - 2026

ẢNH: GIA HÂN

Thuế thu nhập cá nhân vẫn duy trì thuế suất quá cao

Dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất do Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp lấy ý kiến thẩm định đã thay đổi một số quy định nhưng vẫn giữ nguyên thuế suất cao nhất 35% đối với người làm công ăn lương.

- Ảnh 2.

Nên xem xét bỏ thuế suất thuế thu nhập cá nhân 35% để khuyến khích người tài, chuyên gia làm việc

Ảnh: Nhật Thịnh

Mỹ đổi tên Bộ Quốc phòng, Washington D.C kiện Nhà Trắng

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp dùng thêm tên Bộ Chiến tranh để chỉ Bộ Quốc phòng rồi tiến đến đổi tên hoàn toàn, trong khi Washington D.C đâm đơn kiện chính quyền liên bang.

- Ảnh 3.

Lầu Năm Góc, trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ, đặt tại hạt Arlington (bang Virginia)

Ảnh: Reuters


Khám phá thêm chủ đề

Thuế thu nhập cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm Báo Thanh Niên tin tức giáo dục
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
