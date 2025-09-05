Biểu thuế thu nhập cá nhân giảm còn 5 bậc, người ăn lương nộp thuế như thế nào?

Tại dự thảo tờ trình dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án sửa đổi biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công. Trong đó cả hai phương án đều rút gọn từ 7 bậc hiện nay xuống còn 5 bậc và giữ nguyên thuế suất cao nhất 35%. Bộ Tài chính nêu rõ việc giảm số bậc thuế và xem xét nới rộng khoảng cách thu nhập trong các bậc thuế sẽ góp phần đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho công tác kê khai, nộp thuế. Qua quá trình lấy ý kiến, đa số đều đề nghị thực hiện theo phương án 2. Do vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ thực hiện theo phương án 2.

Sửa đổi biểu thuế lũy tiến thuế thu nhập cá nhân nhưng thuế suất còn quá cao ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Biểu thuế lũy tiến theo phương án 2 Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ áp dụng:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%) 1 Đến 120 Đến 10 5 2 Trên 120 đến 360 Trên 10 đến 30 15 3 Trên 360 đến 720 Trên 30 đến 60 25 4 Trên 720 đến Trên 60 đến 100 30 5 Trên 1.200 Trên 100 35%

Tính toán của Bộ Tài chính cho thấy, theo biểu thuế lũy tiến phương án 2 như trên, người làm công ăn lương có một người phụ thuộc, có thu nhập 20 triệu đồng/tháng, hiện hành nộp thuế 125.000 đồng/tháng thì sau này sẽ không phải nộp thuế nữa; nếu thu nhập 25 triệu đồng/tháng thì số thuế phải nộp từ 448.000 đồng/tháng hiện nay sẽ giảm xuống còn 34.000 đồng/tháng (giảm khoảng 92%); nếu thu nhập tính thuế 30 triệu đồng/tháng thì số thuế phải nộp từ 968.000 đồng/tháng sẽ giảm xuống còn 258.000 đồng/tháng (giảm khoảng 73%)...

Đáng chú ý, dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) dự kiến được thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2026. Riêng quy định tại điều 6, điều 8 có hiệu lực từ ngày 1.1.2026. Trong đó, điều 8 quy định về thuế lũy tiến từng phần. Như vậy, nếu luật sửa đổi được thông qua thì người làm công ăn lương sẽ tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến mới còn 5 bậc như đề xuất nêu trên của Bộ Tài chính ngay từ đầu năm 2026.

Luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang, cho rằng biểu thuế lũy tiến dù rút gọn còn 5 bậc nhưng vẫn giữ nguyên mức thuế suất 35% là quá cao so với thu nhập của người dân Việt Nam. Chúng ta không thể so sánh với mức thuế cao của nhiều nước mà điều kiện kinh tế xã hội hoàn toàn khác xa. Ngay cả Singapore có thu nhập bình quân đầu người vượt xa Việt Nam nhưng thuế suất thuế thu nhập cá nhân cao nhất cũng chỉ 24%. Vì vậy, Chính phủ nên xem xét bỏ thuế suất 35% cũng như kéo giãn thêm khoảng cách giữa các bậc thuế nhằm khuyến khích, động viên người lao động, nhất là lao động kỹ thuật, tay nghề cao.



