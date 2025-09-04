Mới: Bỏ phương án thuế thu nhập cá nhân với bất động sản theo thời gian sở hữu

Trong dự thảo mới nhất đối với dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã chốt phương án đề xuất mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Theo đó, thuế thu nhập cá nhân đối với người cư trú khi có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 2%. Đây là quy định theo luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực hoặc thời điểm đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu bất động sản.

Bỏ đề xuất thu thuế thu nhập cá nhân đối với bất động sản theo thời gian sở hữu ẢNH: TNO

Như vậy, Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất phương án thu thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản theo thuế suất 20% trên thu nhập (mức lãi) trong dự thảo trước đó. Đồng thời, cơ quan soạn thảo cũng bỏ đề xuất tính thuế thu nhập cá nhân theo thời gian nắm giữ. Dự thảo trước đó đề xuất trong trường hợp không xác định giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản, thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng giá bán nhân với thuế suất như sau: Đối với bất động sản có thời gian nắm giữ dưới 2 năm là 10%. Đối với bất động sản có thời gian nắm giữ từ 2 năm đến dưới 5 năm: 6%. Đối với bất động sản có thời gian nắm giữ từ 5 năm đến dưới 10 năm: 4%. Đối với bất động sản có thời gian nắm giữ từ 10 năm trở lên: 2%.

Trên thực tế, có một số trường hợp khi chuyển nhượng bất động sản dù bị lỗ vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân 2% trên giá chuyển nhượng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về thuế, đây là phương án dễ áp dụng nhất. Bởi nếu áp dụng phương pháp thu thuế 20% trên phần lãi thì đòi hỏi hệ thống lưu trữ về giá, chi phí thị trường bất động sản hay cơ sở dữ liệu thị trường bất động sản giữa các bộ ngành cần liên thông. Trong khi để mua được miếng đất, cá nhân cũng phải bỏ ra nhiều chi phí ngoài giá mua giá bán trong hợp đồng như chi phí đi lại, chi phí công chứng, thậm chí phải chịu chi phí môi giới, làm pháp lý... Những chi phí này sẽ không được cập nhật lên cơ sở dữ liệu và khó chứng minh để được khấu trừ. Vì vậy, nếu áp dụng phương pháp thu thuế thu nhập cá nhân 20% trên mức lãi là chưa phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam.