Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Mới: Bỏ phương án thuế thu nhập cá nhân với bất động sản theo thời gian sở hữu

Mai Phương
Mai Phương
04/09/2025 16:20 GMT+7

Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ.

Trong dự thảo mới nhất đối với dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã chốt phương án đề xuất mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Theo đó, thuế thu nhập cá nhân đối với người cư trú khi có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 2%. Đây là quy định theo luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực hoặc thời điểm đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu bất động sản.

Mới: Bỏ phương án thuế thu nhập cá nhân với bất động sản theo thời gian sở hữu- Ảnh 1.

Bỏ đề xuất thu thuế thu nhập cá nhân đối với bất động sản theo thời gian sở hữu

ẢNH: TNO

Như vậy, Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất phương án thu thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản theo thuế suất 20% trên thu nhập (mức lãi) trong dự thảo trước đó. Đồng thời, cơ quan soạn thảo cũng bỏ đề xuất tính thuế thu nhập cá nhân theo thời gian nắm giữ. Dự thảo trước đó đề xuất trong trường hợp không xác định giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản, thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng giá bán nhân với thuế suất như sau: Đối với bất động sản có thời gian nắm giữ dưới 2 năm là 10%. Đối với bất động sản có thời gian nắm giữ từ 2 năm đến dưới 5 năm: 6%. Đối với bất động sản có thời gian nắm giữ từ 5 năm đến dưới 10 năm: 4%. Đối với bất động sản có thời gian nắm giữ từ 10 năm trở lên: 2%.

Trên thực tế, có một số trường hợp khi chuyển nhượng bất động sản dù bị lỗ vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân 2% trên giá chuyển nhượng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về thuế, đây là phương án dễ áp dụng nhất. Bởi nếu áp dụng phương pháp thu thuế 20% trên phần lãi thì đòi hỏi hệ thống lưu trữ về giá, chi phí thị trường bất động sản hay cơ sở dữ liệu thị trường bất động sản giữa các bộ ngành cần liên thông. Trong khi để mua được miếng đất, cá nhân cũng phải bỏ ra nhiều chi phí ngoài giá mua giá bán trong hợp đồng như chi phí đi lại, chi phí công chứng, thậm chí phải chịu chi phí môi giới, làm pháp lý... Những chi phí này sẽ không được cập nhật lên cơ sở dữ liệu và khó chứng minh để được khấu trừ. Vì vậy, nếu áp dụng phương pháp thu thuế thu nhập cá nhân 20% trên mức lãi là chưa phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam.

Tin liên quan

Bộ Tài chính làm rõ về đánh thuế thu nhập cá nhân 20% với lãi bán nhà

Bộ Tài chính làm rõ về đánh thuế thu nhập cá nhân 20% với lãi bán nhà

Theo Bộ Tài chính, so với mức thuế 2% trên giá chuyển nhượng bất động sản đang áp dụng, việc thu thuế 20% trên thu nhập tính thuế sẽ điều tiết thuế đảm bảo ở mức tương đương.

Khám phá thêm chủ đề

Thuế thu nhập cá nhân Bất động sản chuyển nhượng Thuế suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận