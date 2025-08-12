Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, tổ chức chi trả thu nhập cần lưu ý

Thanh Xuân
Thanh Xuân
12/08/2025 11:27 GMT+7

Các cá nhân có thể tự thực hiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên ứng dụng (app) eTax. Tuy nhiên, để được hoàn thuế, Thuế TP.HCM mới đây lưu ý các tổ chức chi trả thu nhập cần đảm bảo một số thủ tục.

Theo Thuế TP.HCM, tổ chức chi trả thu nhập cho cá nhân có vai trò là bên đăng ký, cung cấp thông tin chính xác giúp người lao động được hoàn thuế kịp thời, đồng thời cũng là đầu mối kết nối giữa người lao động và cơ quan thuế. Trách nhiệm của tổ chức chi trả thu nhập cho người nộp thuế là khấu trừ và nộp thuế đúng hạn, cung cấp thông tin nộp thuế thu nhập cá nhân thay kèm chứng từ nộp tiền. Đồng thời, cơ quan thuế cũng cảnh báo tình trạng vi phạm chậm nộp tiền thuế sau khi đã khấu trừ, hành vi trốn thuế, gian lận thuế và hậu quả pháp lý khi vi phạm.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, tổ chức chi trả thu nhập cần lưu ý- Ảnh 1.

Tổ chức chi trả thu nhập cần lưu ý để hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân được tự động

ẢNH: NGỌC THẮNG

Để cá nhân được hoàn thuế tự động, tổ chức chi trả thu nhập cần đảm bảo đăng ký thông tin tổ chức chi trả và cá nhân đầy đủ trên etax.gdt.gov.vn; nộp thay tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu đúng thời hạn, chính xác. Tổ chức chi trả thực hiện ủy quyền quyết toán thuế cho người lao động nếu đủ điều kiện (đã làm việc tại một nơi, có yêu cầu ủy quyền…).

Dũ liệu từ Thuế TP.HCM, tính đến cuối tháng 6, cơ quan thuế đã tiếp nhận 316.765 tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân có đề nghị hoàn thuế. Hệ thống đã xác định 81.719 hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động với số tiền thuế được hoàn hơn 352 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 40,05% tổng số thuế thu nhập cá nhân đã hoàn. Còn theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã tiếp nhận hơn 870.000 tờ khai, với hơn 269.000 hồ sơ đủ điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, tổng giá trị hoàn ước đạt 1.253 tỉ đồng.

Tin liên quan

Thuế TP.HCM đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Thuế TP.HCM đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Theo Thuế TP.HCM, số lượng hồ sơ hoàn thuế trong 6 tháng đầu năm được đẩy nhanh giải quyết, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh và thực hiện dự án đầu tư.

Khám phá thêm chủ đề

Hoàn thuế thu nhập cá nhân thuế TP.HCM Nộp thuế Khấu trừ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận