Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, tổ chức chi trả thu nhập cần lưu ý

Theo Thuế TP.HCM, tổ chức chi trả thu nhập cho cá nhân có vai trò là bên đăng ký, cung cấp thông tin chính xác giúp người lao động được hoàn thuế kịp thời, đồng thời cũng là đầu mối kết nối giữa người lao động và cơ quan thuế. Trách nhiệm của tổ chức chi trả thu nhập cho người nộp thuế là khấu trừ và nộp thuế đúng hạn, cung cấp thông tin nộp thuế thu nhập cá nhân thay kèm chứng từ nộp tiền. Đồng thời, cơ quan thuế cũng cảnh báo tình trạng vi phạm chậm nộp tiền thuế sau khi đã khấu trừ, hành vi trốn thuế, gian lận thuế và hậu quả pháp lý khi vi phạm.

Tổ chức chi trả thu nhập cần lưu ý để hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân được tự động ẢNH: NGỌC THẮNG

Để cá nhân được hoàn thuế tự động, tổ chức chi trả thu nhập cần đảm bảo đăng ký thông tin tổ chức chi trả và cá nhân đầy đủ trên etax.gdt.gov.vn; nộp thay tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu đúng thời hạn, chính xác. Tổ chức chi trả thực hiện ủy quyền quyết toán thuế cho người lao động nếu đủ điều kiện (đã làm việc tại một nơi, có yêu cầu ủy quyền…).

Dũ liệu từ Thuế TP.HCM, tính đến cuối tháng 6, cơ quan thuế đã tiếp nhận 316.765 tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân có đề nghị hoàn thuế. Hệ thống đã xác định 81.719 hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động với số tiền thuế được hoàn hơn 352 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 40,05% tổng số thuế thu nhập cá nhân đã hoàn. Còn theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã tiếp nhận hơn 870.000 tờ khai, với hơn 269.000 hồ sơ đủ điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, tổng giá trị hoàn ước đạt 1.253 tỉ đồng.