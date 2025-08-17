Vì sao nhiều doanh nghiệp bất động sản đua nhau chào bán cổ phiếu?

Thị trường chứng khoán lập kỷ lục mới về điểm số và nhiều cổ phiếu cũng hưởng lợi tăng vùn vụt. Trong bối cảnh này hàng loạt công ty bất động sản thông báo kế hoạch chào bán cổ phiếu mới. Chẳng hạn, sau nhiều lần hủy kế hoạch chào bán cổ phiếu, Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán DIG) thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1.000:232, tương ứng chào bán 150 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng. Hiện cổ phiếu này đã tăng vọt lên 23.300 đồng, tăng gần gấp đôi so với cuối tháng 4 lẫn giá chào bán. Nếu phát hành thành công, DIG sẽ huy động 1.800 tỉ đồng. Kế hoạch này dự kiến thực hiện từ quý 3/2025 đến quý 1/2026.

Một loạt doanh nghiệp bất động sản chào bán cổ phiếu mới khi chứng khoán tăng vọt ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Một doanh nghiệp bất động sản khác là Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã chứng khoán NHA) cũng công bố chi tiết kế hoạch chào bán gần 16,2 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 161,97 tỉ đồng. Tỷ lệ chào bán cho cổ đông là 3:1, tương ứng cổ đông cứ sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán của NHA cũng đang thấp hơn 2,5 lần so với giá giao dịch trên sàn.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán HQC) lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi nợ. Trong số các chủ nợ sẽ mua cổ phiếu để hoán đổi có Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát sẽ chuyển đổi 212 tỉ đồng khoản phải thu thành 21,2 triệu cổ phiếu HQC. Đáng chú ý, giá phát hành cổ phiếu HQC đợt này cao hơn gấp 2,5 lần so với giá giao dịch trên sàn chỉ loanh quanh dưới 4.000 đồng/cổ phiếu.

Tương tự, Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) cũng lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 93,5 triệu cổ phiếu với giá 18.600 đồng/cổ phiếu nhằm huy động 1.739,1 tỉ đồng. Theo đó, Đất Xanh dự kiến chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Giá chào bán này đang thấp hơn cổ phiếu DXG giao dịch trên sàn khoảng 7%.

Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Taseco (mã chứng khoán TAL) cũng vừa thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn. Hiện phương án phát hành chi tiết chưa được công bố...



