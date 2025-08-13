Cổ phiếu lên cao, tài sản các tỉ phú USD tăng vùn vụt lập kỷ lục mới

VN-Index đã lập đỉnh lịch sử trên 1.600 điểm và hàng loạt cổ phiếu tăng giá mạnh. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu blue-chips luôn xoay chiều lên cao dẫn dắt đà tăng chung của thị trường. Điều này đưa tài sản các tỉ phú USD cũng lập mức kỷ lục mới.

Cụ thể, theo ghi nhận của Forbes (Mỹ), tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng hiện đạt 12 tỉ USD, tăng thêm 24 triệu USD trong một ngày qua. Đây là giá trị tài sản ở mức kỷ lục mới của vị tỉ phú dẫn đầu Việt Nam. Như vậy, chỉ trong vòng 2 tuần qua, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng gấp đôi và đang đứng thứ 220 trên bảng những người giàu nhất thế giới. Nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL đều tăng cao trong thời gian qua.



Cổ phiếu nhiều doanh nghiệp tăng cao đưa tài sản các tỉ phú USD của Việt Nam lập kỷ lục mới ẢNH: VIC

Nữ tỉ phú USD duy nhất của Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch hãng hàng không Vietjet - cũng lập kỷ lục mới khi đạt 3,3 tỉ USD. Tài sản của bà cũng tăng thêm 100 USD từ đầu tháng 8 đến nay khi cổ phiếu VJC của Vietjet cũng như cổ phiếu HDB của Ngân hàng Phát triển TP.HCM đều thuộc nhóm cổ phiếu tăng mạnh trên sàn chứng khoán Việt Nam. So với giá trị tài sản đầu năm nay thì nữ tỉ phú đã bỏ túi thêm 800 triệu USD.

Cũng có mức tài sản tăng cao là Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Đình Long hiện có tài sản kỷ lục là 2,8 tỉ USD - tăng thêm 200 triệu USD so với cuối tháng 7 vừa qua và tổng cộng ông đã bỏ túi thêm 500 triệu USD so với đầu năm. Chỉ trong vòng 10 ngày giao dịch đầu tiên của tháng 8, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát giao dịch sôi động với giá tăng gần 13%.

Không kém cạnh, Chủ tịch ngân hàng Techcombank Hồ Hùng Anh cũng lần đầu có tài sản vươn lên mức kỷ lục 2,6 tỉ USD, tăng thêm 200 triệu USD so với một tháng trước đó và cao hơn đầu năm nay đến 900 triệu USD. Cổ phiếu TCB của Techcombank và MSN của Tập đoàn Masan là những đơn vị có liên quan đến tỉ phú này liên tục lên cao.

Tương tự, cổ phiếu MSN liên tục có nhiều phiên tăng mạnh, trong đó có những phiên tím lịm cũng đưa tài sản ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan đạt 1,2 tỉ USD, cao hơn đầu năm nay 200 triệu USD. Dù vậy, tài sản của ông hiện tại cũng chỉ ngang với năm trước và còn thua xa mức cao nhất theo xếp hạng của Forbes là 1,9 tỉ USD hồi tháng 4.2022.



