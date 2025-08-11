Cổ phiếu tỉ phú Nguyễn Đăng Quang tím lịm, góp phần đưa VN-Index lần đầu chạm 1.600 điểm

Ngay từ đầu phiên 11.8, cổ phiếu của Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) của tỉ phú Nguyễn Đăng Quang tăng kịch trần lên 82.000 đồng/cổ phiếu. Sắc tím này tiếp tục duy trì đến hết phiên với khối lượng giao dịch hơn 29,7 triệu cổ phiếu và trắng bên bán. Cổ phiếu Masan tím lịm trong phiên đầu tuần khi chỉ số VN-Index lập đỉnh mới ở mức 1.596,86 điểm sau khi tăng thêm 11,91 điểm. Thậm chí có thời điểm trong phiên, VN-Index đã chạm được ngưỡng 1.600 điểm bất chấp khối lượng bán ra chốt lời có lúc áp đảo lượng mua vào.

Cổ phiếu MSN của tỉ phú Nguyễn Đăng Quang tím lịm trong phiên VN-Index lập kỷ lục mới ẢNH: MSN

Masan cũng là cổ phiếu duy nhất trong rổ VN30 trên sàn HOSE tăng hết biên độ. Ngoài Masan, trong rổ VN30 có mã GVR của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cuối phiên cũng tăng kịch sát giá trần. Trong khi đó, nhóm ngân hàng đã có sự phân hóa khi nhiều cổ phiếu như ACB, BID, MBB, SHB, VCB... vẫn tăng thì các mã khác như TCB, STB, CTG, HDB... quay đầu đi xuống. Các nhóm ngành cũng có sự phân hóa như nhóm dầu khí, đạm và hóa chất có BSR, PLX, DPM, DCM, DGC... đóng cửa trong sắc đỏ. Dù vậy, sắc xanh vẫn chiếm đa số.

Phiên này, nhiều mã thuộc dòng đầu tư công, xây dựng bật tăng như CII, CTD, DID, HHV, G36, HTI... Dòng tiền từ cuối tuần qua đến nay có dấu hiệu tập trung nhiều vào nhóm cổ phiếu midcap như VIX, PDR, CII, GEX, VND, DIG, NVL… Những mã này đều có thanh khoản tăng cao và đưa giá liên tục tăng.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index chốt phiên cũng tăng 4 điểm lên 276,46 điểm. Thanh khoản nhiều cổ phiếu cũng tăng cao. Tổng cộng toàn thị trường đạt giá trị giao dịch hơn 51.000 tỉ đồng, giảm hơn 8% so với phiên cuối tuần qua.

Tâm lý nhà đầu tư chứng khoán vẫn tích cực khi phần lớn các công ty niêm yết đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trong quý 2/2025. Theo thống kê từ SSI Research, tổng doanh thu trong quý 2/2025 ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn 6,9% so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng mạnh 31,5% - vượt xa mức tăng 20,9% của quý 1/2025. Những nhóm ngành có kết quả vượt kỳ vọng gồm bán lẻ, phân bón, tiện ích, ngân hàng và khu công nghiệp. Ngược lại, một số ngành như thực phẩm và đồ uống (F&B) và một số cổ phiếu bất động sản nhà ở lại ghi nhận kết quả thấp hơn kỳ vọng. Bảy cổ phiếu VIC, NVL, VGI, HHS, HVN, PGV và VIX - chiếm 6,7% tổng lợi nhuận toàn thị trường và 14,4% vốn hóa - đóng góp tới khoảng 50% mức tăng trưởng tuyệt đối của lợi nhuận trong quý 2/2025. Nếu loại trừ ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu này, tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường trong quý 2/2025 sẽ ở mức 14,8%. Ngân hàng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, đóng góp 44% tổng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường và 28% vào tăng trưởng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường. Theo sau là bất động sản (8%, đóng góp 20% tăng trưởng) và tiện ích (7%, đóng góp 12% tăng trưởng)...