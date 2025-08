Chứng khoán tăng vùn vụt, lập kỷ lục mới

Ngày 6.8, thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà tăng và VN-Index phá vỡ mọi kỷ lục trước đây. Chốt phiên, VN-Index tăng 26,56 điểm, tương ứng tăng 1,72% lên 1.573,71 điểm, vượt qua mức đỉnh trước đó là 1.557,42 điểm của cuối phiên ngày 28.7. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng tăng 2,54 điểm, tương ứng tăng 0,95% lên 268,66 điểm.

Chứng khoán tiếp tục tăng vùn vụt và lập kỷ lục mới về điểm số ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn trên sàn HOSE bật tăng cao ngay khi thị trường mở cửa giao dịch. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán đồng loạt đi lên như STB, TCB, ACB, CTG, MBB, SHB hay VIX, VCI, SSI, HCM... Phiên này nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu ngành bán lẻ và phân đạm, hóa chất vui mừng khi các cổ phiếu này tăng trần hoặc sát trần như BSR, DCM, DPM, DGW, MSN, BFC... Riêng nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa mạnh với nhiều mã đi xuống trong khi các mã đầu ngành cũng giữ được sắc xanh như QCG, PDR, SGR, SZC, NVL, KBC, LDG...

Nhìn chung nhóm cổ phiếu blue-chips thuộc rổ VN30 trên sàn HOSE vẫn là đầu tàu dẫn dắt đà tăng như các phiên gần đây. Chỉ số VN30 tăng đến 32,88 điểm, tương ứng tăng 1,95% lên 1.723,31 điểm. Nếu xét riêng về khối lượng giao dịch, 30 cổ phiếu thuộc rổ VN30 có hơn 555 triệu đơn vị được trao tay, chiếm 41% lượng giao dịch trên sàn HOSE nhưng giá trị giao dịch chiếm hơn 1 nửa với gần 20.200 tỉ đồng trong tổng giá trị giao dịch cả sàn HOSE là hơn 38.911 tỉ đồng. Dẫn đầu về khối lượng giao dịch là HPG với khối lượng khớp lệnh lên trên 96,17 triệu đơn vị. Tiếp sau đó là các mã ngân hàng SHB với hơn 92,28 triệu đơn vị; TPB với 52,7 triệu đơn vị cùng TCB và MBB có lượng khớp vượt 30 triệu đơn vị.

Số lượng cổ phiếu tăng giá chiếm áp đảo trên sàn nhưng tâm lý nhà đầu tư có phần thận trọng hơn sau phiên biến động mạnh trước đó. Điều này đưa thanh khoản giảm mạnh. Khối lượng giao dịch lẫn giá trị trên sàn HOSE chưa đạt một nửa so với hôm qua. Cụ thể, có hơn 1,36 tỉ đơn vị được giao dịch với giá trị hơn 38.911 tỉ đồng, giảm gần 52% cả về số lượng lẫn giá trị giao dịch so với hôm qua. Tổng cộng trên toàn thị trường, giá trị giao dịch hơn 42.830 tỉ đồng, giảm 50% so với hôm qua.

Xét về mặt kỹ thuật, VN-Index đã chinh phục thành công ngưỡng cản 1.560 điểm (tương ứng với dải trên của bollinger). Nhiều công ty chứng khoán nhận định đà tăng vẫn còn nhưng vẫn cho rằng nhà đầu tư thận trọng khi lực chốt lời cũng lên cao trong giai đoạn hiện tại.