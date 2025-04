Masan bắt tay với Manchester City, đưa mục tiêu lợi nhuận lên 6.500 tỉ đồng

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT của Masan Group - phát biểu, hành trình chuyển đổi của Masan có lúc khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, mỗi sự thay đổi đều hướng đến mục tiêu đáp ứng những nhu cầu lớn chưa được thỏa mãn và luôn thay đổi của người tiêu dùng.

Masan Group đã hoàn tất giai đoạn đầu tiên trong hành trình 5 năm xây dựng nền tảng tiêu dùng - bán lẻ tích hợp. Bước sang giai đoạn 2, Masan sẽ tập trung củng cố thị phần chi tiêu và mang về lợi nhuận. Theo ông, con đường duy nhất để hiện thực hóa điều này là chuyển đổi số. Đây là mảnh ghép còn thiếu để Masan vươn mình từ hình ảnh một tập đoàn truyền thống, xóa bỏ định kiến đa ngành và khẳng định vị thế là một nền tảng trải nghiệm tiêu dùng tích hợp, giống như Walmart, Amazon, Alibaba, Reliance hay Apple.

Tập đoàn Masan và hai công ty con đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sáng 25.4 ẢNH: MSN

Theo ông Danny Le, Tổng giám đốc Masan Group, Masan đã thực hiện đúng lời hứa về kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2024. Tại Đại hội đồng cổ đông năm trước, công ty đã cam kết với các cổ đông rằng Masan sẽ quay lại con đường tăng trưởng có lợi nhuận, và công ty tự hào đã thực hiện được điều này trong năm 2024. Masan Consumer đã ghi nhận mức tăng trưởng gần hai con số về doanh thu và lợi nhuận, trong khi WinCommerce và Masan MeatLife đều mang về lợi nhuận. Điều này chứng minh rằng tăng trưởng và lợi nhuận hoàn toàn có thể song hành cùng nhau. Kết quả quý 1/2025 càng khẳng định sức mạnh của quá trình chuyển đổi này.

Năm 2025, Masan Gourp lên kế hoạch kinh doanh hợp nhất với doanh thu thuần từ 80.500 - 85.500 tỉ đồng, tương ứng tăng trưởng từ 7 - 14% so với cùng kỳ năm trước, sau khi điều chỉnh do việc không còn hợp nhất cùng H.C. Starck Holding (Germany). Lợi nhuận sau thuế từ 4.875 tỉ đồng - 6.500 tỉ đồng, tăng trưởng từ 14% - 52% so với thực hiện năm 2024.

Trong đó, những điểm nhấn như tăng trưởng mạng lưới của WinCommerce khi dự kiến mở rộng quy mô, mục tiêu đạt hơn 4.500 điểm bán vào cuối năm 2025, tương đương mở 2 cửa hàng mới mỗi ngày. Hay Masan Consumer tiếp tục tạo dựng sự khác biệt nhờ vào chiến lược phát triển sản phẩm đột phá. Đáng chú ý, tại Đại hội cổ đông này, ông Trương Công Thắng - Tổng giám đốc Masan Consumer - công bố sản phẩm đồng thương hiệu giữa Wake-Up 247 và Man City sẽ được in huy hiệu câu lạc bộ này cùng hình ảnh của các ngôi sao như Erling Haaland, Jack Grealish và Phil Foden. Sản phẩm dự kiến ra mắt tại Việt Nam trong hôm nay. Trước đó, câu lạc bộ Manchester City thông báo Wake-Up 247 - thương hiệu nước tăng lực thuộc Masan Consumer - trở thành đối tác đồ uống tăng lực chính thức tại Việt Nam.

Mặc dù vừa trải qua năm 2024 kinh doanh khởi sắc nhưng Hội đồng quản trị Masan vẫn đề xuất không chia cổ tức cho năm 2024. Tập đoàn cũng tiếp tục duy trì chính sách không chi thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị trong năm 2025...