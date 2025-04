Lợi nhuận quý đầu năm nay của Masan tăng gần 300%

Tập đoàn Masan ngày 24.4 công bố kết quả kinh doanh quý đầu năm nay với doanh thu thuần đạt 18.897 tỉ đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu loại trừ đóng góp doanh thu từ HCS trong quý 1/2024 (do công ty thoái vốn tại H.C. Starck -HCS), doanh thu của Masan tăng 11,1%.

Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) của tập đoàn đạt 4.003 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng lợi nhuận ổn định của các mảng tiêu dùng – bán lẻ và chiến lược giảm sở hữu các mảng không cốt lõi. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số đạt 394 tỉ đồng, tăng 278,8% so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ đà tăng trưởng lợi nhuận bền vững tại các mảng tiêu dùng - bán lẻ và đóng góp từ việc thoái vốn chiến lược khỏi HCS, dù chi phí tài chính ròng tăng nhẹ. Kết quả vượt trội từ cuối năm 2024 đến nay tiếp tục củng cố niềm tin của ban lãnh đạo vào chiến lược chuyển đổi và tăng trưởng dài hạn của nền tảng tiêu dùng – bán lẻ.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị WinMart ẢNH: MSN

Trong kết quả kinh doanh quý 1/2025 của tập đoàn này, Công ty Masan Consumer đạt doanh thu 7.489 tỉ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ; Lợi nhuận hoạt động đạt 1.736 tỉ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Tương tự, Công ty WinCommerce đạt doanh thu 8.785 tỉ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận phân bổ cho cổ đông thiểu số đạt 58 tỉ đồng, tăng 132 tỉ đồng nhờ tăng trưởng cùng cửa hàng, công tác mở rộng quy mô mạng lưới và lượt khách mua sắm tăng. Một thành viên khác là Masan MEATLife đạt doanh thu 2.070 tỉ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận phân bổ cho cổ đông thiểu số đạt 116 tỉ đồng, tăng 163 tỉ đồng nhờ giá heo hơi thuận lợi, giá trị heo thịt tăng và tối ưu hóa cơ cấu mảng thịt chế biến. Hay Phúc Long Heritage cũng đạt doanh thu 424 tỉ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ...

Masan kỳ vọng tác động trực tiếp từ thuế quan Mỹ không đáng kể lên hoạt động của công ty do thị trường này đóng góp dưới 1% doanh thu của Masan Consumer và hiện các sản phẩm chủ lực của Masan High-Tech Materials không bị áp thuế. Tập đoàn vẫn đang theo sát diễn biến và chủ động triển khai chiến lược giá linh hoạt và cấu trúc danh mục sản phẩm phù hợp để giảm thiểu bất kỳ tác động nào đến tâm lý tiêu dùng.

Theo ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, hành trình 5 năm xây dựng nền tảng tiêu dùng – bán lẻ của tập đoàn đã hoàn tất. Masan Consumer, WinCommerce và Masan MEATLife cùng đạt tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong quý 1 năm 2025. Đây là minh chứng rõ ràng nhất của một hệ sinh thái tích hợp và cộng hưởng để cùng nhau phát huy sức mạnh. "Chuyển đổi số" là mảnh ghép chiến lược để khai mở toàn bộ tiềm năng của hệ sinh thái này, giúp chúng tôi tăng tốc, bước vào quỹ đạo tăng trưởng có lợi nhuận.