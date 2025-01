Masan chốt năm 2024 thắng lớn, lợi nhuận tăng gấp gần 4 lần

Lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số của Masan đạt 691 tỉ đồng trong quý 4/2024 và 1.999 tỉ đồng trong năm 2024, tăng lần lượt 1.282% và 377,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ xuyên suốt mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ, 365 tỉ đồng cải thiện nhờ chi phí lãi vay ròng giảm và khoản lợi nhuận một lần 89 tỉ đồng từ việc bán HCS. Kết quả tích cực này giúp bù đắp cho các chi phí một lần của quá trình chuyển đổi của MHT và lợi nhuận từ việc chiết khấu bán buôn cho thức ăn chăn nuôi của mảng kinh doanh trang trại thuộc MML.

Người tiêu dùng mua sắm các sản phẩm của Masan Consumer ẢNH: MS

Ngoài ra, MSN cũng ghi nhận 100 tỉ đồng chi phí từ hoạt động từ thiện và giảm lợi nhuận 288 tỉ đồng do TCB ghi nhận chi phí một lần khi chấm dứt hợp đồng với Manulife. Đà tăng trưởng của các hoạt động kinh doanh cốt lõi kể từ đầu năm đã mang lại cho ban lãnh đạo sự tự tin vào sự chuyển đổi thành nền tảng tiêu dùng bán lẻ của Masan. Lợi nhuận quý 4/2024 của Masan ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, gấp gần 14 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 691 tỉ đồng. Lợi nhuận cả năm 2024 đạt 200% kế hoạch kịch bản cơ sở.

Trong quý 4 năm 2024 và năm 2024, doanh thu thuần của Masan Group lần lượt đạt 22.666 tỉ đồng và 83.178 tỉ đồng. Đóng góp vào con số tích cực của doanh thu là đà tăng trưởng bền vững của mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ cốt lõi và nghĩa vụ hợp đồng đã hoàn thành của MHT đối với đối tác, giúp bù đắp lại cho định hướng chiến lược của Masan MEATLife (MML) trong việc tái cấu trúc mảng gà trang trại

Chỉ số phản ánh lợi nhuận của doanh nghiệp trước trước lãi vay, thuế thu nhập và khấu hao (EBITDA) đạt lần lượt 4.580 tỉ đồng và 15.921 tỉ đồng trong quý 4 năm 2024 và năm 2024, tăng 44,6% và 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng đáng kể này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng lợi nhuận tích cực của tất cả các mảng kinh doanh dùng bán lẻ.

Masan dự kiến doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 sẽ nằm trong khoảng từ 80.000 tỉ đồng đến 85.500 tỉ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng LFL từ 7% đến 14% so với cùng kỳ (sau điều chỉnh cho việc tách hợp nhất HCS). Trong năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất, không bao gồm MHT, dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 74.013 tỉ đồng đến 78.013 tỉ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng từ 8% đến 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) dự kiến đạt từ 4.875 tỉ đồng đến 6.500 tỉ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ từ 14% đến 52% so với mức 4.272 tỉ đồng trong năm 2024.