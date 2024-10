Masan báo lãi tăng vọt trong quý 3

Ngày 24.10, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) công bố báo cáo tài chính quý 3/2024. Theo đó, doanh thu thuần của tập đoàn Masan đạt 21.487 tỉ đồng, tăng 6,6% so với mức 20.155 tỉ đồng trong quý 3/2023, nhờ sự tăng trưởng bền vững từ các mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ.

Lợi nhuận của tập đoàn trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) đạt 4.233 tỉ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế phân bổ cổ đông thiểu số đạt 701 tỉ đồng, tăng 1.349,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tích cực này là thành quả của khả năng sinh lời mạnh mẽ xuyên suốt các mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ và chi phí lãi vay ròng giảm. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng không phát sinh chi phí do biến động tỷ giá hối đoái khi đã phòng ngừa rủi ro 100% khoản vay USD dài hạn kể từ đầu năm.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị WinMart ẢNH: MSN

Đóng góp vào kết quả kinh doanh ấn tượng của Masan là mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ. Cụ thể, Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - MCH) có tăng trưởng doanh thu 10,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7.987 tỉ đồng nhờ chiến lược cao cấp hóa được triển khai trong ngành hàng thực phẩm tiện lợi và gia vị cũng như đổi mới trong ngành hàng đồ uống, chăm sóc gia đình và cá nhân. Theo đó, biên lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số đạt 25,9%, tăng 90 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước....

Hay WinCommerce cũng ghi nhận doanh thu tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ năm trước khi đạt 8.603 tỉ đồng trên toàn mạng lưới, được đóng góp chủ yếu bởi các mô hình cửa hàng mới WIN (phục vụ người mua sắm ở thành thị) và WinMart+ Rural (phục vụ cho người mua sắm ở nông thôn). Trong đó, mô hình cửa hàng truyền thống tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của WinCommerce đạt 20 tỉ đồng trong quý 3/2024 và đây là mức lãi lần đầu tiên kể từ thời kỳ Covid-19. Tính đến tháng 9, đơn vị này vận hành 3.733 cửa hàng, mở thêm 60 cửa hàng mới kể từ quý 2/2024. Một đơn vị khác là Masan MEATLife cũng ghi nhận mức tăng 105 tỉ đồng so với cùng kỳ cho lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cổ đông thiểu số. Đây là quý thứ ba liên tiếp Masan MEATLife báo cáo lợi nhuận dương kể từ năm 2023...

TS Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan chia sẻ: "Quý 3/2024, WinCommerce và Masan MEATLife đã đạt lợi nhuận sau thuế dương và là động lực then chốt giúp tối đa hóa giá trị cho cổ đông. Xu hướng này sẽ tăng tốc hơn nữa khi chúng tôi tiếp tục thực hiện các phát kiến chiến lược trong trung hạn. Masan Consumer tiếp tục đà tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hai con số và đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi các xu hướng cao cấp hóa, đổi mới sản phẩm và tiêu dùng bên ngoài gia đình tăng lên. Với đà này, tôi tin rằng Masan sẽ tiến gần đến kế hoạch lợi nhuận sau thuế theo kịch bản tích cực là 2.000 tỉ đồng. Chúng tôi đã và đang tập trung kết hợp toàn bộ nền tảng tiêu dùng bán lẻ của mình, hướng đến mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất hai chữ số cho năm 2025".