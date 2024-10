Doanh nghiệp hé lộ kết quả kinh doanh quý 3, lợi nhuận thế nào?

Thông tin từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), doanh thu quý 3/2024 đạt 5.082 tỉ đồng, tăng 24% và lợi nhuận trước thuế khoảng 207 tỉ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng trong 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu hợp nhất của Vinatex đạt khoảng 13.036 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, thực hiện được 73% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế khoảng 490 tỉ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ và thực hiện được 89% so với mục tiêu năm đặt ra.

Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp trong quý 3/2024 tiếp tục tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngày 30.9, ông Lê Thanh Hưng - Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - đưa ra thông tin tại cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước về kết quả kinh doanh của tập đoàn. Cụ thể trong quý 3/2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn gặp nhiều thuận lợi khi cao su đã vào mùa vụ khai thác chính trong năm. Bên cạnh đó là diễn biến giá cao su có tín hiệu phục hồi tích cực hơn so với dự báo kế hoạch nhờ nguồn cung suy giảm bất thường tại các nước sản xuất chính tại khu vực Đông Nam Á. Tính chung 9 tháng đầu năm nay, tập đoàn đạt doanh thu hợp nhất 16.207 tỉ đồng, thực hiện được 65% kế hoạch năm và lãi sau thuế 2.386 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, thực hiện được 69% mục tiêu năm. Như vậy, chỉ tính riêng quý 3/2024, lợi nhuận sau thuế ước đạt 801 tỉ đồng, tăng 62% so với quý 3/2023.

Theo dự báo về bức tranh lợi nhuận trong quý 3/2024 của các ngành và một số doanh nghiệp do Công ty CP Chứng khoán MB công bố, lợi nhuận toàn thị trường có thể đạt mức tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước do được hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thấp, tỷ giá giảm mạnh, sản xuất và tiêu dùng đang trên đà phục hồi. Trong đó, MBS dự phóng các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật gồm bán lẻ tăng 381%, năng lượng tăng 321%, bất động sản khu công nghiệp tăng 169% từ nền thấp cùng kỳ. Cụ thể, trong danh sách 54 doanh nghiệp được MBS theo dõi, hàng loạt cổ phiếu được dự báo tăng trưởng lợi nhuận “bằng lần” trong quý 3/2024 bao gồm: MWG, DBC, PVS, KBC, BCM, GVR, NLG, NKG, DCM, NT2, PC1, VJC, HVN...

Riêng lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo tăng trưởng 16,5% so với cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn mức tăng trưởng trong quý 2/2024 (quý 2/2024 tăng 19,5%)...