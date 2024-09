Số lượng ngân hàng chiếm áp đảo trong danh sách doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất

Dẫn đầu Top 10 bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2024 vẫn là những cái tên quen thuộc như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)… Trong khi đó, số lượng ngân hàng chiếm áp đảo trong Top 10 ở khối doanh nghiệp tư nhân. Cụ thể, có đến 7 ngân hàng thương mại như Ngân hàng Techcombank, ACB, HDBank,VPBank… và 3 doanh nghiệp lớn gồm Tập đoàn Vingroup, Vinamilk, Tập đoàn FPT.

Nhóm ngân hàng chiếm áp đảo trong top các doanh nghiệp tư nhân đạt lợi nhuận tốt nhất năm 2024 NGỌC THẮNG

Theo thống kê, tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) bình quân của các doanh nghiệp thuộc bảng xếp hạng năm 2024 thì khu vực FDI tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu và cho thấy khả năng tận dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận tốt hơn khi tăng lên mức 14,5% (tăng 0,8% so với năm 2023). Đây là khu vực duy nhất ghi nhận sự cải thiện nhẹ trong khi hai khu vực còn lại đều chứng kiến sự suy giảm về hiệu suất tài chính. Tỷ lệ ROA bình quân của khu vực tư nhân đạt 10,1% trong khi khu vực Nhà nước đạt 7,7% (tương ứng với mức giảm 1,1% và 1,5% so với kết quả thống kê cách đây một năm).

Bên cạnh đó, theo kết quả khảo sát của Vietnam Report, đa số doanh nghiệp ghi nhận tình hình kinh doanh nửa đầu năm khởi sắc hơn cùng kỳ năm trước (73,4% số doanh nghiệp gia tăng về doanh thu và 60,3% số doanh nghiệp giữ nhịp tăng trưởng lợi nhuận). Ở chiều ngược lại, tỷ lệ doanh nghiệp giảm sút về doanh thu và lợi nhuận đã thu hẹp đáng kể so với kết quả khảo sát cùng kỳ năm 2023.

Dù đối diện với những khó khăn, doanh nghiệp cũng có tâm lý kỳ vọng tăng trưởng cao hơn trước. Kết quả khảo sát do Vietnam Report thực hiện trong tháng 7 -8 năm nay cho thấy, kịch bản tăng trưởng của kinh tế Việt Nam từ 6,0% - 6,5% được nhiều doanh nghiệp đánh giá mang tính khả thi nhất, lần lượt cao hơn 17,6% và 14,3% so với kết quả khảo sát đầu năm. Nhận định về triển vọng lợi nhuận của bản thân, 58,3% số doanh nghiệp kỳ vọng lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm cũng sẽ khởi sắc hơn so với nửa đầu năm đã qua.