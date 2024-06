'Ông lớn' ngân hàng có lợi nhuận tăng trưởng hơn 10% trong quý đầu năm

Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín được xây dựng được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính gồm năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về ngân hàng trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện cập nhật đến tháng 5.2024. Trong top 10 có Vietcombank dẫn đầu, Techcombank đứng thứ hai và VietinBank đứng thứ ba.



Ngành ngân hàng dự báo tăng trưởng tích cực trong 6 tháng cuối năm 2024 NGỌC THẮNG

Theo khảo sát của Vietnam Report, đến hết tháng 5 đã có 29 ngân hàng thương mại công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với những kết quả lạc quan. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 7,9% so với quý 4/2023. Tuy nhiên, mức tăng trưởng tín dụng đầu năm 2024 lại khá xa con số mục tiêu. Đến cuối tháng 5, tín dụng chỉ tăng 2,41% so với cuối năm 2023 (tương đương với mức tăng 12,8% so với cùng kỳ). Dư nợ tín dụng đã tăng thêm gần 327.000 tỉ đồng từ đầu năm đến nay nhưng vẫn xa so với mục tiêu khoảng 2 triệu tỉ đồng sẽ được đưa vào nền kinh tế trong năm 2024.

Thống kê cũng cho thấy, có 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu vượt ngưỡng 3%, trong khi quý 1/2023 chỉ có 7 ngân hàng vượt mức này; có 21 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu trên 2%, trong khi quý 1/2023 chỉ có 14 ngân hàng. Xét theo giá trị, tổng nợ xấu của 29 ngân hàng đã tăng lên 228.000 tỉ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 103,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong vòng hai năm, tổng nợ xấu của 29 ngân hàng trên đã tăng hơn gấp đôi.

Nhìn chung, kết quả khảo sát ngành ngân hàng trong tháng 5 cho thấy mức độ ảnh hưởng của những cú sốc trong quá khứ như rủi ro lạm phát, tác động từ suy yếu của thị trường chứng khoán, bất động sản, trái phiếu, mức tăng trưởng chậm của kinh tế toàn cầu… đã dần hạ nhiệt. Rủi ro công nghệ (an ninh mạng, rò rỉ dữ liệu…), tội phạm tài chính gia tăng, trở thành thách thức lớn thứ hai, sau nợ xấu gia tăng, tiềm ẩn an toàn hệ thống. Dù thị trường có thể chưa hoàn toàn thuận lợi nhưng với mức nền thấp của năm 2023, ngành ngân hàng vẫn sẽ có mức tăng trưởng tương đối tích cực. Triển vọng tăng trưởng của ngành ngân hàng trong 6 tháng cuối năm cao hơn so với cùng kỳ với tỷ lệ 67,8%, tăng vượt bậc so với mức 14,3% trong khảo sát tương tự vào năm 2023 và cao hơn những gì đã được ghi nhận ở năm 2021 và năm 2023.