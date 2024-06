Lãi suất cho vay bình quân giảm

Vietcombank công bố lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 5 giảm 0,2% so với tháng trước đó, ở mức 5,9%/năm, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân cũng giảm từ 3,3%/năm về 3,2%/năm và chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn từ 1,6%/năm về 1,5%/năm. Sacombank có lãi suất cho vay bình quân tháng 5 giảm từ 7,63%/năm xuống còn 7,53%/năm; chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân từ 3,5%/năm xuống 3,43%/năm.



Lãi suất tiết kiệm tăng NGỌC THẮNG

Tương tự, OCB cũng vừa công bố lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng cá nhân giảm từ 7,98%/năm xuống 7,76%/năm, tuy nhiên cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tăng từ 7,97%/năm lên 8,02%/năm, chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân tăng từ 3,5%/năm lên 3,64%/năm. VIB áp dụng giảm lãi suất cho vay bình quân với khách hàng cá nhân từ 7,47%/năm xuống còn 7,33%/năm, khách hàng doanh nghiệp từ 6,98%/năm xuống 6,34%/năm, chênh lệch huy động và cho vay bình quân 3,47%/năm.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam chi nhánh TP.HCM, biên lãi ròng (NIM) của ngân hàng trong quý 1/2024 đã giảm xuống 3,4% từ mức 3,73% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng giảm NIM hiện tại chủ yếu do tăng trưởng tín dụng thấp và việc các ngân hàng phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp, vốn đang gặp nhiều khó khăn về dòng tiền và thanh khoản. Theo ước tính NIM của 27 ngân hàng thương mại niêm yết, có hơn 15 ngân hàng giảm NIM so với quý 4/2023, trong khi phần còn lại có NIM tăng nhẹ.

Tuy nhiên, lãi suất tiết kiệm từ tháng 5 đến nay đã đồng loạt tăng ở các ngân hàng do đó khả năng lãi suất cho vay bình quân sẽ tăng lên trong thời gian tới.