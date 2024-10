Masan tăng tốc cuộc đua lợi nhuận chặng cuối năm

Masan Consumer liên tục tăng trưởng 2 con số

Mảng hàng tiêu dùng có thương hiệu của Masan, Masan Consumer (mã chứng khoán: MCH) tiếp đà tăng trưởng kỷ lục năm 2023 với kết quả kinh doanh tiếp tục ghi nhận tích cực trong quý thứ hai của năm nay. Doanh thu của Masan Consumer ghi nhận mức tăng trưởng 14% và tiếp tục duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức cao là 46,3%.

Trong quý 2/2024, ngành hàng Thực phẩm tiện lợi, Đồ uống và Cà phê dẫn đầu "đường đua" tăng trưởng, ghi nhận mức tăng lần lượt là 20,7%, 17,6% và 16% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chiến lược Go Global của doanh nghiệp này cũng đạt những con số tích cực với doanh thu xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng, đạt mức tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đà tăng trưởng của Masan Consumer được duy trì nhờ vào các thương hiệu mạnh mà doanh nghiệp này sở hữu như CHIN-SU, KOKOMI, OMACHI, WakeUp 247, Nam Ngư và động thái tăng tốc chiến lược cao cấp hóa giúp có mức giá bán cao trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu thô thấp hơn ở ngành hàng Thực phẩm tiện lợi.

Hàng Việt chiếm trên 90% tại WinMart ẢNH: MASAN

Vào ngày 26.9, Masan Consumer đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023 (bổ sung) bằng tiền, tỷ lệ thực hiện 168%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 16.800 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25.9, thời gian thực hiện vào 4.10.2024.

Về cổ tức năm 2024, mới đây Masan Consumer cũng công bố thông tin xin ý kiến cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty, với mức tạm ứng cổ tức tối đa là 100% (tức 1 cổ phiếu được nhận mức tạm ứng cổ tức năm 2024 tối đa là 10.000 đồng).

Bước sang nửa cuối năm 2024, Masan Consumer dự kiến thực hiện chiến lược đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng doanh thu bằng cách tiếp tục thực hiện các phát kiến chiến lược và cao cấp hóa, đồng thời luân chuyển các SKU hoạt động kém hiệu quả để tối ưu hóa lợi nhuận.

Thành công tái cấu trúc, WinCommerce liên tục mang về lợi nhuận

Đối với mảng bán lẻ của Masan, WinCommerce (WCM) là công ty hiện sở hữu và vận hành chuỗi bán lẻ hiện đại lớn nhất Việt Nam với hơn 130 siêu thị WinMart và gần 3.700 siêu thị mini WinMart+/WiN. Sau khi hoàn thành giai đoạn tái cấu trúc trong năm 2023, doanh nghiệp này đã có những chuyển biến tích cực ngay từ đầu năm 2024. Theo đó, WCM mang về 7.844 tỉ đồng doanh thu, tăng 9,2% trong quý 2/2024 so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, mới đây WinCommerce báo tiếp tục mang về lợi nhuận trong tháng 8.2024, tăng trưởng LFL của hệ thống siêu thị mini đạt hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, WCM đã liên tiếp ghi nhận lợi nhuận ròng dương trong tháng 6, 7 và 8.2024. Đây là dấu hiệu rõ ràng của một lộ trình gặt hái lợi nhuận bền vững trong thời gian tới của doanh nghiệp, đồng thời đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược bán lẻ của WCM khi các phát kiến đổi mới và tối ưu vận hành đã mang lại lợi nhuận bền vững.

Người tiêu dùng Nhật Bản hào hứng đón nhận sản phẩm tương ớt CHIN-SU Sriracha mới ẢNH: MASAN

Trong đầu tháng 9 vừa qua, Masan công bố thông tin cùng SK Group thống nhất gia hạn thời gian thực hiện quyền chọn bán của SK Group với Masan Group thêm tối đa 5 năm. Đồng thời, SK Group sẽ chuyển nhượng 7,1% cổ phần WinCommerce ("WCM") cho Masan Group, với giá 200 triệu USD. Mức giá nói trên tương đương với việc định giá WCM hơn 2,8 tỉ USD. Việc gia tăng sở hữu tại WCM giúp Masan tăng cường khả năng kiểm soát và thúc đẩy tăng trưởng của hoạt động kinh doanh cốt lõi trong dài hạn.

Ông Michael Hung Nguyen, Phó tổng giám đốc Masan Group, nhận định, việc gia tăng sở hữu tại WinCommerce giúp tập đoàn này tăng cường khả năng kiểm soát và thúc đẩy tăng trưởng của hoạt động kinh doanh cốt lõi trong dài hạn. Trong năm 2024, đa số các công ty chứng khoán dự báo kinh tế phục hồi, trong đó điểm sáng đến từ ngành tiêu dùng, bán lẻ hàng hóa nhờ dòng tiền đổ vào lĩnh vực sản xuất. Cụ thể theo Chứng khoán Rồng Việt, ngành bán lẻ hàng hóa sẽ có nhiều động lực tăng trưởng nhờ sự trở lại của khu vực sản xuất. Không chỉ vậy, lãi suất thấp thường là điểm neo giúp tiêu dùng phục hồi, lạm phát trong nước vẫn tiếp tục trong tầm kiểm soát.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước ta trong quý 2/2024 tăng trưởng khoảng 6,93% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả tăng trưởng tốt hơn kỳ vọng trong 6 tháng đầu năm, HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay lên 6,5% (trước đây dự báo là 6%).

Sản phẩm rau củ tươi ngon và phong phú tại siêu thị WinMart ẢNH: MASAN

Những con số tăng trưởng của GDP, sản xuất, khách du lịch đến Việt Nam từ đầu năm đến nay phần nào báo hiệu sự phục hồi của nền kinh tế nói chung và tiêu dùng nói riêng, góp phần thúc đẩy kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp tiêu dùng bán lẻ. Trong đó, với vị thế đầu ngành, liên tục đón những kết quả tích cực của mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ cốt lõi, Masan hứa hẹn không những hoàn thành mà còn vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

"Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận quý 3 sẽ cao hơn quý 2 vừa qua, nhờ vào khả năng sinh lời liên tục được cải thiện của WinCommerce, sự tăng trưởng của Masan Consumer cũng như những tín hiệu tích cực từ các mảng kinh doanh khác", ông Michael Hung Nguyen chia sẻ về triển vọng lợi nhuận quý 3/2024 của Masan.

Cũng theo đại diện Masan, những trọng tâm sắp tới của WCM là đạt tăng trưởng doanh thu cùng cửa hàng duy trì 7 - 8%, giảm chi phí thuê mặt bằng, tối ưu dòng tiền, cải tiến danh mục, phân loại sản phẩm để mang đến sự khác biệt trên thị trường. WCM sẽ phát triển chương trình hội viên WiN hơn nữa và đưa ra các chương trình khuyến mãi được cá nhân hóa.

Masan MEATLife tiếp tục tối ưu lợi nhuận, gia tăng thị phần

Thịt ủ mát là sản phẩm phổ biến ở châu Âu, và cũng đang dần xuất hiện nhiều hơn trong đời sống của người tiêu dùng Việt Nam bởi những lợi ích về độ mềm mọng tươi ngon, dễ dàng chọn mua và bảo quản, rất phù hợp với đời sống bận rộn của người dân thành thị.

Hiện nay, người tiêu dùng có thể chọn mua thịt ủ mát thương hiệu MEATDeli (thương hiệu của Masan MEATLife, công ty thành viên của Masan) tại các hệ thống siêu thị lớn tại Việt Nam trên cả nước như các cửa hàng WinMart, WinMart+ với nhiều sản phẩm thịt đa dạng. Đặc biệt, thịt ủ mát MEATDeli là thương hiệu thịt đầu tiên đạt tiêu chuẩn BRC (British Retailer Consortium). Đây là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc thiết lập.

Cửa hàng WiN hiện đại phục vụ khách hàng tại khu vực thành thị ẢNH: MASAN

Trong quý 2/2024, Masan MEATLife ("MML") ghi nhận lợi nhuận hoạt động (EBIT) tăng 105 tỉ đồng so với cùng kỳ. Đây là quý thứ hai liên tiếp MML đạt EBIT dương. Đóng góp tích cực vào kết quả này là doanh thu từ mảng thịt chế biến tăng lên nhờ những thuận lợi như thịt gà, thịt heo tăng giá và chi phí thức ăn chăn nuôi giảm. Song song với việc phát triển sản phẩm thịt ủ mát có thương hiệu, MML tiếp tục sứ mệnh chuyển đổi và nâng cấp tối đa ngành thịt chế biến của Việt Nam bằng các sản phẩm chất lượng cao với hai "Love brand" là Ponnie và Heo Cao Bồi. Theo thông tin từ doanh nghiệp, hai thương hiệu này đã đạt được khoảng 50% thị phần trong thị trường sản phẩm xúc xích tiệt trùng.

Tháng 5 vừa qua, Masan công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng mua bán giữa Mitsubishi Materials Corporation Group (MMC) và Masan High - Tech Materials (MHT, công ty con của Tập đoàn Masan). Theo nội dung công bố, Masan dự kiến sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận một lần khoảng 40 triệu USD từ giao dịch bán HCS và hưởng lợi từ việc tăng lợi nhuận thuần sau thuế thêm 20 - 30 triệu USD trong dài hạn. Đã nhận phần đặt cọc từ MMC là 54 triệu USD, Masan kỳ vọng sẽ hoàn tất thương vụ và nhận về 70 - 80 triệu USD tiền mặt trong quý 4/2024.

"Chúng tôi tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024, tăng trưởng trong cả ngắn hạn và trung hạn để tạo ra giá trị vượt trội cho cổ đông của Công ty", tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, chia sẻ.

Trong năm 2024, Tập đoàn Masan đặt kế hoạch doanh thu từ 84.000 - 90.000 tỉ đồng (tăng trưởng từ 7 - 15%), lợi nhuận sau thuế dự kiến từ 2.250 - 4.020 tỉ đồng (tăng trưởng từ 15,4 - 106,2%). Với vị thế đầu ngành, liên tục đón những kết quả tích cực của mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ cốt lõi, Masan hứa hẹn không những hoàn thành mà còn vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024.