Doanh nghiệp bất động sản vẫn thua lỗ giữa 'bão' lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết

Trong khi hàng loạt ngân hàng, công ty chứng khoán và nhiều doanh nghiệp niêm yết công bố lợi nhuận khủng thì một số doanh nghiệp bất động sản vẫn thua lỗ hoặc lợi nhuận giảm mạnh. Chẳng hạn, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán NVL) tiếp tục ghi nhận khoản lỗ trong quý 2/2025. Công ty đạt doanh thu thuần 1.936,5 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí vận hành lớn khiến công ty lỗ sau thuế gần 190 tỉ đồng. Mặc dù vẫn lỗ nhưng kết quả này khả quan hơn số lỗ lên hơn 6.726 tỉ đồng của quý 2/2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Novaland đạt doanh thu thuần gần 3.715 tỉ đồng, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm trước và lỗ 666 tỉ đồng, kết quả này đã cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 7.300 tỉ đồng cùng kỳ năm trước. Chủ yếu mức lỗ của Novaland đến từ lỗ chênh lệch tỷ giá và hoạt động khác. Trong quý 2/2025, các dự án trọng điểm của Novaland như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram đã hoàn thiện nhiều bước pháp lý then chốt sau nhiều năm nỗ lực gỡ vướng. Các dự án của Novaland tại khu vực trung tâm TP.HCM cũng đang được các Tổ công tác đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc pháp lý, làm cơ sở để sớm được tính tiền sử dụng đất...

Một số doanh nghiệp bất động sản vẫn thua lỗ hoặc lợi nhuận lao dốc ẢNH: TNO

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (mã chứng khoán VCR) công bố quý 2/2025 bị lỗ hơn 5 tỉ đồng, đưa số lỗ sau 6 tháng đầu năm nay lên 10,6 tỉ đồng, giảm nhẹ so với số lỗ hơn 10,8 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã chứng khoán NTL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025 với kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh ở cả doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, trong kỳ, công ty đạt doanh thu thuần 6,14 tỉ đồng, giảm gần 99% so với mức hơn 1.379 tỉ đồng cùng kỳ năm trước. Nhờ ghi nhận 20,86 tỉ đồng doanh thu tài chính - chủ yếu từ lãi tiền gửi và đầu tư chứng khoán cùng với việc tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, NTL vẫn đạt lợi nhuận sau thuế 1,93 tỉ đồng, giảm 99,7% so với con số 646,6 tỉ đồng trong quý 2/2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt 9.622 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 8,27 tỉ đồng, đều giảm trên 99% so với cùng kỳ năm trước.

Một doanh nghiệp bất động sản khác là Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) ghi nhận doanh thu thuần quý 2/2025 đạt 773 tỉ đồng, cao gấp 3,1 lần cùng kỳ năm trước. Kỳ này, NLG sụt giảm doanh thu tài chính tới 83% chỉ còn hơn 43 tỉ đồng, phần lãi trong công ty liên doanh liên kết cũng giảm một nửa còn hơn 20 tỷ đồng. Trái lại, chi phí bán hàng lại tăng 185% lên 121 tỉ đồng. Kết quả, Nam Long báo lợi nhuận sau thuế 97,5 tỉ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, nhờ kết quả tích cực từ quý đầu năm nên Nam Long đạt doanh thu thuần 2.064 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 207 tỉ đồng, tăng lần lượt gấp 4 lần và gấp 3 lần cùng kỳ năm trước...