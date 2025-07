Vì sao nhiều công ty chứng khoán báo lợi nhuận đi lùi?

Hàng loạt công ty chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý 2/2025 với mức tăng trưởng cao và lợi nhuận khủng, gấp nhiều lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn có một số công ty công bố lợi nhuận đi lùi.

Chẳng hạn, Công ty chứng khoán BIDV (mã chứng khoán BSI) báo lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 đạt 101,9 tỉ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước dù doanh thu hoạt động tăng 19%. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng gấp 2,2 lần, cùng với chi phí quản lý và thuế thu nhập doanh nghiệp tăng lần lượt 21% và 16%, khiến lợi nhuận suy giảm. Lũy kế 6 tháng đầu năm năm BSI đạt lợi nhuận sau thuế 183 tỉ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Dù thị trường giao dịch sôi động nhưng nhiều công ty chứng khoán vẫn báo lợi nhuận đi lùi ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tương tự, Công ty chứng khoán FPT (mã chứng khoán FTS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 đạt 61 tỉ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc đánh giá lại tài sản tài chính, đặc biệt là khoản đầu tư vào cổ phiếu MSH (May Sông Hồng) khiến hoạt động tự doanh kỳ này ghi nhận âm 9,3 tỉ đồng. Bên cạnh đó, tổng chi phí tăng 32% do chi phí lãi vay tăng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, FTS đạt doanh thu 551 tỉ đồng, giảm gần 9% và lợi nhuận sau thuế gần 214 tỉ đồng, giảm 34,5% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán HCM) cũng báo cáo lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 đạt 192,3 tỉ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước trong khi doanh thu hoạt động đạt 1.073 tỉ đồng, gần như đi ngang. Một số nguyên nhân khiến lợi nhuận công ty đi lùi như chi phí dự phòng tài sản chính tăng cao trong khi doanh thu hoạt động tài chính lại giảm mạnh... Kết quả 6 tháng đầu năm nay, HCM đạt lợi nhuận sau thuế 419 tỉ đồng, giảm 171 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Một đơn vị khác là Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cũng báo cáo lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 ở mức 51 tỉ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Theo công ty, thanh khoản thị trường thấp khiến doanh thu từ môi giới, đầu tư HTM và kinh doanh giấy tờ có giá đều suy giảm. Tổng cộng sau 6 tháng đầu năm nay, công ty đạt tổng doanh thu gần 438,4 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 98,6 tỉ đồng, đồng loạt giảm gần 34% so với cùng kỳ năm trước...

Riêng Công ty chứng khoán Đại Việt (DVSC) và chứng khoán Apec (mã chứng khoán APS) báo thua lỗ quý 2/2025 với mức lỗ sau thuế lần lượt 2 tỉ đồng và 7 tỉ đồng. Trong đó, đây là quý thua lỗ thứ ba liên tiếp của Công ty chứng khoán Apec, đưa lỗ lũy kế tính đến cuối tháng 6 vượt 75 tỉ đồng...