Những doanh nghiệp nào thu lợi nhuận khủng sau nửa năm?

Các doanh nghiệp niêm yết đã hé lộ kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay với lợi nhuận khủng. Chẳng hạn, Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán DBC) ước doanh thu 6 tháng khoảng 12.537 tỉ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả công ty đạt lợi nhuận sau thuế ở mức kỷ lục 1.013 tỉ đồng, gấp 4,6 lần và đã vượt kế hoạch cả năm nay.

Nhiều doanh nghiệp hé lộ lợi nhuận khủng trong 6 tháng đầu năm 2025 ẢNH: NGỌC THẮNG

Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, đại diện Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán BSR) cho biết, đơn vị đã vượt các chỉ tiêu quan trọng trong nửa đầu năm. Cụ thể, sản lượng sản xuất đạt hơn 3,84 triệu tấn sản phẩm, vượt 16% kế hoạch đề ra; sản lượng tiêu thụ đạt 3,83 triệu tấn, vượt 17% kế hoạch. Tổng doanh thu ghi nhận hơn 69.365 tỉ đồng, vượt 22% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 800 tỉ đồng, vượt tới 93% kế hoạch. Như vậy, BSR đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất và tài chính năm chỉ trong 6 tháng đầu năm.

Một doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (mã chứng khoán SAS) cũng có lợi nhuận tăng trưởng cao. Tại đại hội cổ đông thường niên vừa qua, lãnh đạo công ty cho biết doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 1.531 tỉ đồng, tương đương 51% kế hoạch năm nhưng lợi nhuận hơn 280 tỉ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Tương tự, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã chứng khoán HVN) trong kỳ họp cổ đông cũng tự tin cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh nửa đầu năm 2025 của hãng rất tích cực. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng ước trên 4.000 tỉ đồng, lợi nhuận hợp nhất cũng trên 5.000 tỉ đồng. Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, mã chứng khoán VGT) ước tính doanh thu hợp nhất đạt 9.035 tỉ đồng, thực hiện 49% kế hoạch năm và tăng 8% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận hợp nhất gần 556 tỉ đồng, bằng 61% kế hoạch năm và tăng 97% so với cùng kỳ năm trước. Một doanh nghiệp may khác là Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã chứng khoán TNG) cũng ghi nhận mức doanh thu kỷ lục 4.073 tỉ đồng trong nửa đầu năm, tăng 15% so với cùng kỳ 2024 và hoàn thành 50% kế hoạch năm...