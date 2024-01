Công ty bán suất ăn cho Vietnam Airlines báo lãi khủng

Theo báo cáo tài chính quý 4/2023 vừa công bố, Công ty CP suất ăn Hàng không Nội Bài (mã chứng khoán NCS) đạt doanh thu thuần trong quý 167 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2022. Nhờ tiết giảm các chi phí, NCS có lãi sau thuế 16 tỉ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ và cao nhất kể từ quý 1/2018. Đây là công ty chuyên bán suất ăn hàng không và khách hàng lớn nhất hiện là Vietnam Airlines.

Lũy kế cả năm 2023, công ty NCS đạt doanh thu thuần gần 614 tỉ đồng, tăng 50% so với năm 2022. Trong đó riêng doanh thu từ cung cấp suất ăn (đồ ăn, trà sữa) là 525 tỉ đồng, chiếm 85% doanh thu của công ty. Đáng chú ý, công ty có lãi khủng sau thuế 46,2 tỉ đồng, tăng 772% so với năm 2022 hay cách khác cao hơn 9 lần so với số lãi 5,3 tỉ đồng của cả năm 2022. Đây cũng là kết quả lợi nhuận cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây của công ty này.

Với kết quả trên, công ty vượt 5% kế hoạch doanh thu và 30% kế hoạch lợi nhuận năm 2023. Theo giải trình từ NCS, lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu do sản lượng, doanh thu các hãng hàng không tăng trưởng mạnh khi các hãng nối lại đường bay và tăng chuyến sớm hơn dự kiến. Ngoài ra, ở lĩnh vực non-air (các sản phẩm phi hàng không), công ty ra mắt các sản phẩm mới và được thị trường đón nhận.

Hiện tại, khách hàng lớn nhất của NCS là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). Năm qua, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của NCS cho hãng bay này khoảng 383 tỉ đồng, chiếm 62% tổng doanh thu cả năm.

Quy mô tổng tài sản NCS tại ngày 31.12.2023 đạt hơn 463 tỉ đồng, giảm gần 10% so với số đầu năm. Mức giảm này đến chủ yếu từ các khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng còn khoảng 16 tỉ đồng, giảm 77%. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 49% lên gần 100 tỉ đồng, hầu hết là phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Nợ phải trả NCS cuối năm 2023 là gần 335 tỉ đồng, gấp 2,6 lần vốn chủ sở hữu với dư nợ tài chính xấp xỉ 240 tỉ đồng. Hội đồng quản trị công ty vừa thông qua tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2024 là 100 tỉ đồng (dư nợ vay tối đa trong năm) để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. Mức lãi suất vay ngắn hạn sẽ theo thỏa thuận.