Thị trường hàng không hồi phục, công ty bán suất ăn trên máy bay lãi to

Công ty CP Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã chứng khoán NCS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với doanh thu thuần đạt gần 149 tỉ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Riêng lợi nhuận gộp đạt hơn 28 tỉ đồng, gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, biên lãi gộp cải thiện mạnh từ 5% quý 1/2022 lên đến 19% trong quý 1/2023.

Công ty cung cấp suất ăn hàng không Nội Bài có lãi lớn trở lại NCS

Kết quả sau khi trừ đi các khoản chi phí, NCS đạt lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 hơn 10,5 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 6 tỉ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 3 năm qua (kể từ quý 2/2019). Mức lãi của 3 tháng đầu năm nay cũng cao gấp đôi so với cả năm 2022.

Theo giải trình từ phía NCS, thị trường hàng không nội địa trong quý 1/2023 đã phục hồi hoàn toàn và có tăng trưởng cao về doanh thu, sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Thị trường quốc tế bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc khi các hãng hàng không nối lại đường bay và tăng chuyến. Do đó, doanh thu và lợi nhuận quý đầu năm tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, NCS vẫn ghi nhận khoản lỗ lũy kế đến hết quý 1/2023 hơn 87,4 tỉ đồng. Hiện tổng tài sản của công ty gần 523 tỉ đồng, tăng thêm 10 tỉ đồng so với đầu năm. Trước đó, do đại dịch Covid-19, công ty có 9 quý kinh doanh thua lỗ và chỉ bắt đầu có lãi trở lại trong quý 3/2022. Tính cả năm 2022, doanh thu bán hàng của NCS đạt gần 413 tỉ đồng, tăng 192% so với năm 2021, chủ yếu từ doanh thu cung cấp suất ăn. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 của NCS đạt 5,3 tỉ đồng.

Trong năm 2022, NCS đã cung cấp gần 8,3 triệu suất ăn, gấp 3 lần năm 2021 và tăng 5% so với kế hoạch đưa ra. Đồng thời công ty đã tạo được thương hiệu sau thời gian 2 năm chuyển hướng kinh doanh đối với một số sản phẩm Non-air như bánh trung thu, giò chả...