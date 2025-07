Ngân hàng dồn dập báo lợi nhuận khủng

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 188 tỉ đồng, tăng hơn 98,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 284 tỉ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2024.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt trên 2.500 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024. Dư nợ tín dụng đạt gần 193.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14,7% so với đầu năm, huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 211.000 tỉ đồng, tăng mạnh hơn 22% so với đầu năm.

Nhiều ngân hàng ghi nhận lợi nhuận khủng trong 6 tháng đầu năm 2025 ẢNH: NGỌC THẮNG

Một nhà băng khác là Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế ước hơn 462 tỉ đồng, tăng mạnh so với mức 6 tỉ đồng của cùng kỳ năm 2024 (tức cao gấp 77 lần). Tính đến cuối quý 2/2025, cho vay khách hàng của NCB ước đạt gần 86.835 tỉ đồng, tăng trưởng 22% so với cuối năm vừa qua.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2025 vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 565 tỉ đồng, tăng 67,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 921 tỉ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ 2024.

Trong khi đó, chia sẻ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025, ông Phạm Toàn Vượng - Tổng giám đốc Agribank cho biết, tính đến 30.6, nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt trên 2,1 triệu tỉ đồng, tăng 6,4% so với đầu năm, cao nhất từ năm 2021 trở lại đây; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,85 triệu tỉ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm.

Ban lãnh đạo VietinBank cũng cho biết ngân hàng đã đạt được những kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, dư nợ tín dụng tăng trưởng ước đạt 10% so với cuối năm 2024; nguồn vốn huy động tăng ước đạt hơn 9% so với cuối năm 2024; lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024...

Báo cáo của Chứng khoán VPBank (VPBankS) dự phóng lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 của toàn ngành ngân hàng (dựa trên 11 ngân hàng trong phạm vi phân tích) đạt khoảng 46.740 tỉ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng tăng tốc, với mức tăng 9,9% tính từ đầu năm, cao hơn đáng kể so với mức 6% cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2025, VPBankS dự báo lợi nhuận sau thuế toàn ngành sẽ đạt khoảng 239.097 tỉ đồng, tăng 19,8% so với năm 2024. Tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu 16%, vượt nhẹ so với mức thực hiện năm ngoái (15%). Động lực đến từ sự phục hồi rõ nét của lĩnh vực bất động sản và sự mở rộng của nền kinh tế...