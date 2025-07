Agribank hút trên 2,1 triệu tỉ đồng

Tính đến 30.6, nguồn vốn huy động của Agribank đạt trên 2,1 triệu tỉ đồng, tăng 6,4% so với đầu năm, cao nhất từ năm 2021 trở lại đây, trong đó tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng lớn. Nguồn vốn của Agribank tăng trưởng ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu vay phát triển sản xuất, kinh doanh của khách hàng, hiệu quả sử dụng vốn được nâng cao, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt trên 1,85 triệu tỉ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm, cao hơn cùng kỳ năm 2024. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 1,13 triệu tỉ đồng, chiếm tỷ trọng trên 61% dư nợ nền kinh tế.

Agribank huy động trên 2,1 triệu tỉ đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong thời gian qua, Agribank đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, gia tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp; tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng. Agribank đồng thời triển khai sớm 13 chương trình, sản phẩm tín dụng quy mô 400.000 tỉ đồng để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm; nâng quy mô và mở rộng phạm vi chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản lên 20.000 tỉ đồng. Agribank thực hiện có hiệu quả 7 chương trình tín dụng chính sách và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững… Nguồn vốn Agribank đã và đang tiếp sức cho các mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến sâu, chuỗi liên kết nông sản, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt.

Agribank phát triển, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ theo hướng hiện đại; mở rộng dịch vụ ủy thác đại lý, sản phẩm dịch vụ liên kết; đẩy mạnh phát triển các dịch vụ trên kênh ngân hàng điện tử, bổ sung các tính năng trên ứng dụng Agribank Plus, giải pháp OSB… Đồng thời, tập trung nguồn lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong mọi mặt hoạt động; nâng cao nhận thức người lao động thông qua công tác đào tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.