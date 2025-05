Hàng loạt doanh nghiệp xi măng, sắt thép tiếp tục chìm trong thua lỗ

Một loạt doanh nghiệp xi măng báo cáo thua lỗ trong quý đầu năm nay như Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn (mã chứng khoán BCC). Cụ thể, mặc dù doanh thu thuần trong quý đầu năm của BCC đạt hơn 771 tỉ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước nhưng doanh nghiệp này ghi nhận lỗ hơn 60 tỉ đồng (cao hơn mức lỗ cùng kỳ năm trước là 49 tỉ đồng). Điều này đưa số lỗ lũy kế của công ty lên hơn 262 tỉ đồng.

Tương tự, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn (mã chứng khoán BTS) đạt doanh thu gần 614 tỉ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước, nhưng cũng bị thua lỗ sau thuế hơn 28,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, mức thua lỗ này đã giảm so với số lỗ gần 56 tỉ đồng cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý thua lỗ thứ 10 liên tiếp của doanh nghiệp này, với số lỗ lũy kế hơn 320 tỉ đồng.

Hàng loạt doanh nghiệp xi măng thua lỗ ẢNH: BCC

Tiếp theo là Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân (mã chứng khoán HVX) dù có doanh thu trong kỳ gần 85 tỉ đồng, tăng 55% so với quý 1/2024 nhưng vẫn thua lỗ gần 14 tỉ đồng (quý 1/2024 lỗ hơn 20 tỉ đồng). Doanh nghiệp cho rằng, những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh là do doanh nghiệp không sản xuất và tiêu thụ clinker vì thị trường không có nhu cầu, chi phí sản xuất cao và bất lợi về logistics...

Cũng chung cảnh thua lỗ trong quý đầu năm nay là Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên (mã chứng khoán HT1). Vicem Hà Tiên đạt doanh thu quý 1/2025 gần 1.587 tỉ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ nhưng doanh nghiệp này vẫn thua lỗ 9,18 tỉ đồng. Tuy vậy, mức lỗ đã giảm mạnh so với gần 25 tỉ đồng cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, những doanh nghiệp khác cũng ghi nhận mức lỗ trong quý đầu năm như Công ty CP Xi măng Phú Thọ; Công ty CP Xi măng Sài Sơn; Công ty CP Xi măng Quán Triều... Các doanh nghiệp xi măng nói chung đều đã có nhiều quý liên tục bị thua lỗ.

Một số doanh nghiệp sắt thép cũng chưa thoát lỗ. Mới đây, Công ty CP Gang thép Cao Bằng (mã chứng khoán CBI) báo cáo đạt doanh thu thuần 418 tỉ đồng, giảm gần 39% so với cùng kỳ năm trước và báo lỗ sau thuế hơn 50 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 958 triệu đồng. Lý giải nguyên nhân, ban lãnh đạo Gang thép Cao Bằng cho biết do sản lượng tiêu thụ phôi thép quý đầu năm nay giảm 35% so với cùng kỳ; giá bán phôi thép giảm 0,85 triệu đồng/tấn (quý 1/2024 giá bán phôi thép 13,39 triệu đồng/tấn giảm còn 12,54 triệu đồng/tấn trong quý 1/2025).

Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán SMC) đạt doanh thu khoảng 1.846 tỉ đồng, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế là 127 triệu đồng, giảm 99,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết quý 1/2025, SMC vẫn còn lỗ lũy kế 137,7 tỉ đồng, bằng 18,7% vốn điều lệ...