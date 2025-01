Lộ diện những doanh nghiệp thua lỗ năm 2024

Trái ngược với nhiều doanh nghiệp báo lãi lớn, sàn chứng khoán cũng xuất hiện một số công ty thua lỗ. Chẳng hạn, Công ty CP chứng khoán CV (CVS) báo cáo quý 4/2024 đạt doanh thu hoạt động hơn 4,7 tỉ đồng, tăng trưởng 562% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, công ty bị lỗ trước thuế gần 4 tỉ đồng và đây là quý thứ 10 liên tiếp kinh doanh thua lỗ. Lũy kế cả năm 2024, công ty chứng khoán CV thua lỗ trước thuế gần 27,5 tỉ đồng, cao hơn gấp đôi số lỗ của năm 2023.

Trước đó, Công ty chứng khoán Phú Hưng (mã chứng khoán PHS) cũng báo cáo năm 2024 đạt doanh thu 479,8 tỉ đồng và lỗ trước thuế hơn 13,4 tỉ đồng.

Lộ diện những công ty thua lỗ năm 2024 giữa rừng doanh nghiệp báo lãi lớn ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Hay Công ty CP Ô tô Giải phóng (mã chứng khoán GGG) báo cáo quý 4/2024 đạt doanh thu 17,3 tỉ đồng, gấp 11 lần quý 4/2023. Tuy nhiên, kết quả sau khi trừ các chi phí công ty này bị thua lỗ hơn 4 tỉ đồng trong quý vừa qua. Tính chung cả năm 2024 công ty lỗ hơn 18 tỉ đồng. Như vậy, công ty này đã lỗ trong 14 năm liên tiếp.

Trong khi đó, một doanh nghiệp điện đầu tiên cũng báo lỗ trong quý 4/2024 là Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán HND). Quý 4/2024, công ty HND đạt doanh thu thuần 2.431 tỉ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2023 và bị lỗ sau thuế 246 triệu đồng. Giải trình nguyên nhân thua lỗ trong quý 4/2024, HND cho biết chủ yếu do một số công trình sửa chữa lớn, tổ máy số 2 hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 12/2024 nên chi phí sửa chữa lớn hoàn thành được ghi nhận vào tháng 12/2024. Tuy nhiên, nhờ có lãi của 3 quý đầu năm 2024 nên lũy kế cả năm vừa qua HND đạt doanh thu 11.036 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 422 tỉ đồng, giảm khoảng 4% so với năm 2023.

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội (Halico - mã chứng khoán HNR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2024 với một kỳ kinh doanh tiếp tục thua lỗ. Theo đó, Halico đạt doanh thu thuần quý 4/2024 là 32,4 tỉ đồng, tăng 8% so với quý 4/2023 nhưng bị lỗ ròng 949 triệu đồng. Như vậy trong năm 2024, Halico bị lỗ đến 3 quý. Tính chung cả năm vừa qua, Halico đạt doanh thu thuần 112,2 tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2023 và bị lỗ 8,4 tỉ đồng, giảm nhẹ so với mức lỗ 9,8 tỉ đồng cả năm 2023...