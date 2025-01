Hàng loạt doanh nghiệp báo lãi lớn

Không kể khối ngân hàng liên tục có lãi lớn, nhiều doanh nghiệp cũng kết thúc năm vừa qua với lợi nhuận tăng cao. Chẳng hạn, Công ty CP Tasco (mã chứng khoán HUT) công bố năm 2024 đạt doanh thu hợp nhất khoảng 30.700 tỉ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước. Đây cũng là con số cao kỷ lục mà doanh nghiệp đạt được sau khi sáp nhập SVC Holdings. Năm 2024, Tasco lên kế hoạch tổng doanh thu 24.750 tỉ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã vượt 24% chỉ tiêu năm.

Nhiều doanh nghiệp báo lãi lớn năm 2024 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - mã chứng khoán POW) công bố kết quả sản xuất điện năm 2024 toàn tổng công ty đạt 16 tỉ kWh, trong đó 3 nhà máy điện vượt kế hoạch được giao. Doanh thu toàn tổng công ty ước đạt 31.979 tỉ đồng, vượt 1% kế hoạch năm 2024 và tăng 10% so với năm 2023. Kết quả lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty năm qua ước đạt 1.462 tỉ đồng, tăng nhẹ hơn 1% so với năm 2023 và vượt 47% so với kế hoạch năm.

Hay Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm (mã chứng khoán AGP) công bố báo cáo tài chính quý 4/2024, với phần lớn các chỉ tiêu quan trọng đều tăng vọt. Tính chung cả năm 2024, Agimexpharm đạt doanh thu 793 tỉ đồng doanh thu, tăng 9% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế thu về gần 49 tỉ đồng, tăng 12%. Đây đều là các con số kinh doanh cao kỷ lục của công ty trong thời gian qua. Với kết quả trên, công ty cũng đã thực hiện được 103% và 104% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cả năm.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp đã hồi phục trở lại so với mức giảm sâu của năm 2023. Chẳng hạn, lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán DBC) cho biết phải đối mặt với một năm đầy thách thức khi nền kinh tế toàn cầu và trong nước chịu nhiều tác động tiêu cực, từ những căng thẳng địa chính trị, xung đột leo thang, biến đổi khí hậu, đến sức mua sụt giảm và thiên tai nghiêm trọng. Dù vậy, các chỉ tiêu kinh doanh đều hoàn thành tốt. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của tập đoàn đạt 857 tỉ đồng. So với mức thực của năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Dabaco năm 2024 tăng gần 10 lần.

Hay Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel - mã chứng khoán TVN) cũng chấm dứt mạch thua lỗ trước đó. Năm 2024, sản lượng sản xuất và tiêu thụ toàn hệ thống đều tăng trưởng so với năm 2023. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 33.000 tỉ đồng, đạt trên 104% kế hoạch năm và tăng gần 7% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế trên báo cáo tài chính riêng đạt 18 tỉ đồng, vượt 20% kế hoạch và tăng 34,5% so với năm 2023. Còn lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024 ước đạt 230 tỉ đồng, vượt gần 92% chỉ tiêu năm, trong khi năm 2023 tổng công ty báo lỗ 252 tỉ đồng...