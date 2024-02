Doanh nghiệp đặt chỉ tiêu lãi lớn ngàn tỉ đồng trong năm mới

Bất chấp dự báo kinh tế thế giới lẫn trong nước vẫn còn đối diện nhiều khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn đặt ra chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng và kỳ vọng mức lãi lớn lên hàng ngàn tỉ đồng. Chẳng hạn, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam công bố chỉ tiêu năm 2024 đạt tổng doanh thu 24.999 tỉ đồng, cao hơn 2,1% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt 4.104 tỉ đồng, cao hơn 2,2% so với năm 2023 và lợi nhuận sau thuế 3.437 tỉ đồng, cao hơn 0,9% so với năm 2023. Riêng Công ty mẹ - Tập đoàn phấn đấu đạt doanh thu 3.988 tỉ đồng (cao hơn 3% so với năm 2023), lợi nhuận trước thuế 1.454 tỉ đồng (cao hơn 3,5% so với năm 2023).

Tập đoàn FPT đặt mục tiêu lãi trước thuế 10.875 tỉ đồng trong năm 2024 FPT

Tương tự, Công ty CP FPT cũng đã ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị công bố kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. Theo đó, FPT đặt mục tiêu doanh thu năm mới ở mức 61.850 tỉ đồng, tăng 17,5% và lợi nhuận trước thuế 10.875 tỉ đồng, tăng 18,2% so với năm 2023. Trong kế hoạch năm mới, FPT cũng thực hiện tăng vốn điều lệ cho 3 công ty con gồm Công ty TNHH Phần mềm FPT từ vốn 5.000 tỉ đồng lên 6.250 tỉ đồng; Công ty TNHH Giáo dục FPT từ vốn 3.000 tỉ đồng lên 4.000 tỉ đồng; Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT từ vốn 1.100 tỉ đồng lên 1.300 tỉ đồng.

Trong khi đó, dù nhận định năm 2024 còn nhiều thách thức nhưng Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động cũng lên kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu đạt doanh thu 125.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.400 tỉ đồng. So với năm 2023, chỉ tiêu doanh thu tăng 6% và số lãi lớn gấp 14,2 lần.

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP Dược Hậu Giang đề ra chỉ tiêu kinh doanh cho năm mới với doanh thu 5.200 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.080 tỉ đồng. Mức doanh thu này tăng 4% so với kế hoạch 5.000 tỉ đồng của năm vừa qua khi lãnh đạo Dược Hậu Giang nhận định kinh tế còn khó khăn và sức mua giảm. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận giảm 4% so với kế hoạch 2023 do công ty sẽ tập trung đầu tư một số hạng mục cho tương lai.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa đạt đến mức lãi lớn ngàn tỉ đồng nhưng kế hoạch kinh doanh cũng đầy tham vọng. Đó là Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam lên kế hoạch đạt tổng doanh thu 25.380 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 730 tỉ đồng. Năm 2023 vừa qua, Dabaco ghi nhận doanh thu thuần 11.110 tỉ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ và lãi ròng ở mức 25 tỉ đồng. Như vậy, chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024 của công ty này nếu đạt được sẽ gấp hơn 29 lần năm vừa qua.

Hay Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2024. SMC dự kiến sản lượng tiêu thụ đạt 900.000 tấn thép các loại và ;ợi nhuận sau thuế đạt 80 tỉ đồng. Đây cũng là chỉ tiêu đầy thách thức khi năm 2023 công ty này bị lỗ lên đến 900 tỉ đồng...