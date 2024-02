Doanh nghiệp dệt may, thủy sản... bội thu trong tháng đầu năm

Kết thúc tháng đầu năm nay, một số doanh nghiệp dệt may, thủy sản, ngành nước... đã công bố kết quả kinh doanh bội thu. Chẳng hạn, Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (mã chứng khoán TNG) công bố doanh thu tiêu thụ trong tháng 1.2024 đạt 523 tỉ đồng, tăng 126 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng gần 32%.

Ngay từ đầu năm 2024, công ty này đã ký các đơn hàng xuất khẩu với nhiều đối tác như Decathlon, Columbia, The Children's Place, Sportmaster, Costco, Nike, Adidas… Trong cơ cấu doanh thu xuất khẩu năm 2023, thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 53%, kế đến là EU với 22%, Nga đóng góp 6% và còn lại là các thị trường khác.

Một số doanh nghiệp bội thu trong tháng đầu năm TNG

Tương tự, Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán FMC) công bố tháng 1.2024 đạt doanh thu 19,2 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây. Trong tháng đầu năm, Sao Ta sản xuất tôm thành phẩm đạt 1.250 tấn, tăng hơn gấp đôi so cùng kỳ năm trước; sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm là 1.614 tấn, tăng 45%. Với mảng nông sản thành phẩm, lượng sản xuất đạt 65 tấn, giảm 20% so cùng kỳ năm trước nhưng sản lượng tiêu thụ đạt 189 tấn, tăng 16% với cùng kỳ.

Trong khi đó, Tổng công ty Viglacera (mà chứng khoán VGC) cho biết doanh số xuất khẩu tháng 1 đạt 2,63 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hợp nhất của công ty trong tháng 1 ước tính đạt 840 tỉ đồng, đạt 102% kế hoạch tháng. Riêng lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 64,6 tỉ đồng, bằng 187% kế hoạch tháng và tương đương so với cùng kỳ 2023. Năm 2024, tổng công ty lên mục tiêu tổng doanh thu 13.468 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.216 tỉ đồng. Như vậy, sau tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được hơn 6% chỉ tiêu doanh thu và hơn 5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP - Tổng Công ty nước - Môi trường Bình Dương (mã chứng khoán BWE) cho biết trong tháng 1.2024, sản lượng nước tiêu thụ hơn 16,4 triệu m3, tăng 16% so với cùng kỳ và thực hiện được hơn 8% kế hoạch năm. Ước tính tổng doanh thu tháng đầu năm gần 281 tỉ đồng và lãi sau thuế hơn 65 tỉ đồng, tăng lần lượt 24% và 17% so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả này chưa bao gồm doanh thu gần 93 tỉ đồng từ lĩnh vực xử lý chất thải và xử lý nước thải.

Công ty CP Nước Thủ Dầu Một (mã chứng khoán TDM) đạt tổng doanh thu 29 tỉ đồng và lãi sau thuế hơn 8,3 tỉ đồng, tăng lần lượt 5% và 4% so với cùng kỳ năm trước. Năm nay, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu là 564 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 198 tỉ đồng...