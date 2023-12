Những doanh nghiệp niêm yết đầu tiên báo lãi hàng trăm tỉ đồng

Một số doanh nghiệp niêm yết đã công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2022 và báo lãi hàng trăm tỉ đồng được xem là điểm sáng trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp thua lỗ. Chẳng hạn, tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh mới đây, lãnh đạo Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán DCM) công bố ước tính năm 2023, tổng sản lượng tiêu thụ phân bón các loại đạt hơn 1,3 triệu tấn sản phẩm, tăng 20% so với năm 2022.

Ước tính cả năm công ty đạt doanh thu 13.572 tỉ đồng và báo lãi trước thuế ước đạt 1.031 tỉ đồng, giảm lần lượt 17% và 78% so với kết quả kỷ lục năm 2022. Dù giảm nhưng đây vẫn là mức lợi nhuận khá cao của doanh nghiệp. Công ty cũng thông báo kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu hợp nhất là 11.878 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 841 tỉ đồng và tỷ lệ cổ tức dự kiến 10%.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán POW) báo lãi hơn 1.326 tỉ đồng

Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (mã chứng khoán TNG) vừa thông báo đến giữa tháng 12 đã hoàn thành kế hoạch doanh thu cả năm khi đạt 6.800 tỉ đồng. Đây là kết quả khả quan trong bối cảnh ngành dệt may Việt Nam vẫn đứng trước nhiều khó khăn, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, dẫn đến xu thế thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng, lượng hàng hóa tồn kho lớn, làm cho nền công nghiệp dệt may chịu tác động lớn. Công ty dự kiến kết thúc năm 2023, doanh thu có thể đạt 7.030 tỉ đồng vượt 3% so với kế hoạch năm và tăng 4% so với năm 2022. Trước đó, TNG báo cáo đến hết tháng 11 có lãi trước thuế gần 250 tỉ đồng

Hay Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán POW) cũng vừa công bố tổng doanh thu cả năm nay ước đạt 30.600 tỉ đồng, vượt 1% kế hoạch năm 2023 và báo lãi trước thuế ước đạt 1.326,6 tỉ đồng, vượt 4% kế hoạch năm 2023. Công ty nộp ngân sách nhà nước khoảng 1.162 tỉ đồng, vượt 32% kế hoạch năm 2023.

Một doanh nghiệp khác là Tổng Công ty CP nước - Môi trường Bình Dương (mã chứng khoán BWE) vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm với doanh thu 3.340 tỉ đồng và lãi sau thuế đạt 596 tỉ đồng, giảm lần lượt 3% và 5% so với cùng kỳ năm 2022. Đồng thời, công ty cũng ước tính kết quả cả năm 2023 với tổng doanh thu ở mức 4.006 tỉ đồng, tăng 3%; lợi nhuận sau thuế ước 614 tỉ đồng, giảm 18% so với kết quả kiểm toán năm 2022...