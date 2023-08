Giá gạo tăng cao nhưng công ty xuất khẩu gạo bất ngờ báo lỗ

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết đến 1.8, giá gạo 5% tấm của Việt Nam và Thái Lan tiếp tục tăng thêm 20 USD lên mức tương ứng 588 USD và 623 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất trong hơn chục năm qua. Thế nhưng, cũng có một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo báo lỗ.

Giá gạo tăng cao nhưng một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo vẫn báo lỗ CÔNG HÂN

Cụ thể, Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã chứng khoán TAR) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt 1.615 tỉ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Trung An báo lỗ sau thuế gần 8 tỉ đồng, sụt giảm mạnh so với mức lãi gần 24 tỉ đồng cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp này báo lỗ từ khi lên sàn UPCoM hồi đầu năm 2019. Theo giải trình của công ty, nguyên nhân thua lỗ chủ yếu do chi phí lãi vay kỳ này cao hơn so với cùng kỳ năm trước và công ty phải thanh lý hủy không thể thu hồi một số hàng hóa hư hỏng giao tại cảng cho khách hàng nước ngoài.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, công ty đạt doanh thu thuần 2.513 tỉ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước nhưng lãi sau thuế đạt vỏn vẹn hơn 600 triệu đồng, giảm tới gần 99%. Theo kế hoạch đề ra năm 2023, Trung An có doanh thu 3.800 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 50 tỉ đồng. Với kết quả trên, Trung An đã hoàn thành được 66% mục tiêu doanh thu nhưng mới chỉ đạt được hơn 1% mục tiêu lợi nhuận.

Tương tự, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán AGM) báo cáo doanh thu quý 2/2023 sụt giảm tới 88% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 162,3 tỉ đồng. Kết quả, công ty báo lỗ 33,6 tỉ đồng, cao gấp đôi so với mức lỗ cùng kỳ năm trước. Tổng cộng, AGM báo lỗ sau 6 tháng đầu năm nay lên 56,6 tỉ đồng, cao gấp gần 10 lần số lỗ 6,1 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước. Giải trình của công ty cho biết, dù doanh thu sụt giảm mạnh nhưng nhiều chi phí vẫn gia tăng như lãi vay trong quý 2/2023 tăng vọt lên gần 44,3 tỉ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, dù không đến mức thua lỗ nhưng Công ty CP Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang (mã chứng khoán AFX) báo cáo doanh thu quý 2/2023 đạt 587,38 tỉ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, công ty chỉ đạt lãi sau thuế trong quý 2/2023 hơn 5 tỉ đồng, giảm đến 70% so với quý 2/2022. Tổng cộng sau 6 tháng năm nay, doanh thu bán hàng của công ty đạt 921,7 tỉ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước nhưng lãi sau thuế lại giảm mạnh đến 50%, xuống còn 9,9 tỉ đồng.

Dẫn đầu về doanh thu thuộc về Tổng công ty Lương thực miền Nam (mã chứng khoán VSF) báo đạt doanh thu quý 2/2023 lên 6.867,4 tỉ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận thu sau thuế hơn 9,4 tỉ đồng. Tổng cộng trong 6 tháng đầu năm nay, công ty có doanh thu gần 11.337 tỉ đồng nhưng lợi nhuận chỉ 9,9 tỉ đồng nhưng gấp đôi cùng kỳ năm trước...