Doanh nghiệp bất động sản bất ngờ lãi lớn

Một số công ty bất động sản đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với mức lãi lớn. Chẳng hạn, Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán NDN) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu đạt 56,18 tỉ đồng, tăng hơn 49 lần so với cùng kỳ năm trước. Công ty cũng lãi lớn sau thuế với mức 27,58 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước bị lỗ 28,77 tỉ đồng. Trong quý 3/2023, doanh thu tài chính tăng 106,3% lên 27,31 tỉ đồng.

Lũy kế trong 9 tháng năm 2023, NDN đạt doanh thu đạt 368,75 tỉ đồng, gấp 153,9 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 195 tỉ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 123,99 tỉ đồng. Với kết quả này, Nhà Đà Nẵng hoàn thành 122% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

NDN

Kết quả tăng cao của công ty nhờ đầu tư chứng khoán. Tính tới hết quý 3/2023, danh mục chứng khoán của NDN tăng 51% so với đầu năm, lên 468,9 tỉ đồng, bằng 33,9% tổng tài sản. Tại thời điểm 30.9, danh mục đầu tư chứng khoán của NDN gồm 195,2 tỉ đồng cổ phiếu STB; 109,4 tỉ đồng cổ phiếu HPG; 49,9 tỉ đồng cổ phiếu DGC; 20,25 tỉ đồng cổ phiếu MWG; 8,7 tỉ đồng cổ phiếu QTP và hơn 826 triệu đồng GEG cùng hơn 145 tỉ đồng các cổ phiếu khác. Trong đó khoản đầu tư vào HPG đang lãi đậm nhất với 47%; DGC và MWG lãi 25%...

Hay Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) công báo quý 3/2023 đạt doanh thu thuần gần 357 tỉ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, Nam Long đạt lợi nhuận sau thuế gần 71 tỉ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Ghi nhận, phần lớn doanh thu trong kỳ được đóng góp từ việc bán nhà ở và căn hộ (chiếm 86% tổng thu) trong đó Mizuki là dự án trọng điểm bàn giao trong kỳ nhưng do thuộc công ty liên doanh nên không hợp nhất doanh thu mà chỉ ghi nhận phần lợi nhuận phân bổ về NLG.

Lũy kế 9 tháng, Nam Long đạt doanh thu thuần hơn 1.545 tỉ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 318,6 tỉ đồng, tăng 15%.

Một doanh nghiệp bất động sản khác là Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông (mã chứng khoán VC3) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt gần 193 tỉ đồng, tăng gấp 3,7 lần so với quý 3/2022. Kết quả VC3 cũng có lãi lớn với 32 tỉ đồng, tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm trước khi chỉ lãi vỏn vẹn hơn 1 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm nay, VC3 đạt doanh thu gần 384 tỉ đồng, tăng gấp 6,7 lần và lãi sau thuế 56,6 tỉ đồng, tăng gấp 21 lần so với cùng kỳ năm trước.



Trong khi đó, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR) quý 3/2023 đạt doanh thu gần 355 tỉ đồng, gấp 32 lần cùng kỳ năm trước nhờ chủ yếu doanh số chuyển nhượng bất động sản. Tuy nhiên, Phát Đạt báo cáo lợi nhuận sau thuế gần 102 tỉ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng nếu loại trừ khoản lợi nhuận đột biến nhờ chuyển nhượng công ty con của cùng kỳ năm trước thì mức lợi nhuận năm nay quá khả quan. Tổng cộng sau 9 tháng, Phát Đạt báo lãi sau thuế gần 400 tỉ đồng...