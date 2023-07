Doanh thu tài chính 'cứu' các công ty bất động sản, báo lãi lớn

Tổng Công ty CP Địa ốc Sài Gòn (mã chứng khoán SGR) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2023 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 17 tỉ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, công ty bất động sản này nhờ cộng thêm doanh thu tài chính đột biến với 44 tỉ đồng, gấp gần 8 lần quý 1/2023, giúp lợi nhuận sau thuế tăng vọt gần 41,8 tỉ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, sau 6 tháng đầu năm nay, SGR đạt lợi nhuận sau thuế 30,6 tỉ đồng, tăng 106% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, so với kế hoạch cả năm 2023 công ty đưa ra với doanh thu đạt 906 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 315 tỉ đồng thì sau 6 tháng, Địa ốc Sài Gòn mới thực hiện được lần lượt 3,2% và 9,7% chỉ tiêu cả năm.

Phối cảnh dự án Monarchy Block B của Công ty Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng NDN

Đáng chú ý, Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán NDN) công bố doanh thu thuần quý 2/2023 đạt 97 tỉ đồng, nhảy vọt so với mức 1 tỉ đồng cùng kỳ năm trước. Công ty có lãi sau thuế 61 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước bị lỗ đến 114 tỉ đồng. Nguyên nhân được giải thích là công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy Block B. Ngoài ra, chi phí tài chính âm do không còn trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, song song với ghi nhận thêm doanh thu từ hoạt động tài chính...

Kết quả trong quý 2/2023 giúp doanh thu thuần cả 6 tháng đầu năm nay của NDN đạt 313 tỉ đồng, tăng 311 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã có lãi sau thuế 167 tỉ đồng so với số lỗ 95 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã chứng khoán HAR) công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2023 với doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 4,4 tỉ đồng, giảm gần 59% so với cùng kỳ. Song song đó, doanh thu tài chính tăng mạnh lên 15,1 tỉ đồng, gấp 33,6 lần so với cùng kỳ năm trước trong khi chi phí tài chính chỉ vỏn vẹn 49 triệu đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23% xuống còn hơn 1,2 tỉ đồng... Điều này giúp HAR báo lợi nhuận sau thuế đạt gần 16,9 tỉ đồng, gấp 57,6 lần so với con số 293 triệu đồng trong quý 2/2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, HAR đạt doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh gần 10 tỉ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước. Công ty nhờ có doanh thu tài chính trong 6 tháng hơn 24,6 tỉ đồng nên giúp lợi nhuận sau thuế tăng gấp 28 lần lên gần 29 tỉ đồng.

Theo giải trình của HAR, công ty ghi nhận doanh thu tài chính tăng cao từ nguồn chia cổ tức của công ty con, hoạt động thanh lý và cho vay ngắn hạn. Trong khi đó, dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh thông thường của công ty có xu hướng giảm do tình hình kinh tế nói chung và lĩnh vực bất động sản nói riêng còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức...