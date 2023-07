Bất động sản chưa hồi phục, công ty xi măng, sắt thép tiếp tục thua lỗ

Công ty CP Xi Măng Vicem Hà Tiên (mã chứng khoán HT1) là một "ông lớn" trong ngành xi măng vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu thuần hợp nhất giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn gần 1.999 tỉ đồng do sản lượng tiêu thụ xi măng trong quý giảm. Công ty báo báo lãi sau thuế hợp nhất của quý 2/2023 chỉ còn hơn 58,7 tỉ đồng, giảm gần 57% so với cùng kỳ năm trước. Dù kết quả quý 2/2023 đã cải thiện so với mức lỗ kỷ lục trong quý đầu năm nhưng tính chung cả 6 tháng, Vicem Hà Tiên vẫn thua lỗ gần 27 tỉ đồng.

Doanh nghiệp xi măng vẫn gặp khó khăn, thua lỗ hoặc lợi nhuận teo tóp NGỌC THẮNG

Không ngoại lệ, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn (mã chứng khoán BTS) báo cáo quý 2/2023 bị thua lỗ sau thuế hơn 17,2 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi hơn 29 tỉ đồng. Điều này khiến lũy kế 6 tháng đầu năm nay, BTS bị lỗ sau thuế hơn 32,3 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 47 tỉ đồng. Theo giải trình của công ty, 6 tháng đầu năm 2023 được đánh giá là giai đoạn khó khăn nhất với ngành xi măng từ trước đến nay. Nhu cầu xi măng thấp, suy thoái kinh tế, bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm...

Trong khi đó, dù không thua lỗ như hai doanh nghiệp trên nhưng Công ty CP Vicem Hoàng Mai (mã chứng khoán HOM) báo cáo doanh thu quý 2/2023 giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước. Công ty chỉ còn lợi nhuận sau thuế 233,5 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước có lãi hơn 11 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Vicem Hoàng Mai báo lãi teo tóp xuống còn hơn 622 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước có lãi hơn 11,6 tỉ đồng.

Tình hình cũng chưa sáng đối với doanh nghiệp sắt thép khi các công ty cũng tiếp tục thua lỗ. Cụ thể, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (mã chứng khoán TIS) báo cáo riêng trong quý 2/2023 công bị thua lỗ sau thuế 99 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 8 tỉ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, công ty đạt doanh thu thuần hơn 4.392 tỉ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước và bị lỗ sau thuế 117,7 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước có lãi gần 33 tỉ đồng.

Lý giải nguyên nhân thua lỗ, theo đại diện Gang Thép Thái Nguyên, do quý 2/2023, thị trường tiêu thụ thép gặp nhiều khó khăn, sản lượng và giá bán giảm trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào cao.

Trước đó, Công ty CP Thép Mê Lin (mã chứng khoán MEL) là doanh nghiệp ngành thép đầu tiên báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2023 với lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 vỏn vẹn 1 tỉ đồng, con số này của năm ngoái là 1,6 tỉ đồng. Lũy kế từ đầu năm tới nay, lợi nhuận của thép Mê Lin đạt 3 tỉ đồng, giảm 75% so với năm ngoái...

Nhiều công ty thép khác chưa chính thức công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 nhưng được dự báo vẫn tiếp tục thua lỗ hoặc lợi nhuận teo tóp, giảm đến 70 - 80% so với cùng kỳ năm trước khi mức tiêu thụ chưa hồi phục.