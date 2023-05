Nối gót doanh nghiệp bất động sản và sắt thép, công ty xi măng báo lỗ lớn

Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất quý đầu năm nay của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn (mã chứng khoán BCC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 847 tỉ đồng, giảm 28,3% so với cùng kỳ năm 2022 và lỗ sau thuế 48,6 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước báo lãi 68,6 tỉ đồng. Theo giải thích từ công ty, mức giảm doanh thu và thu nhập khác cùng chi phí tài chính tăng cao nên dù công ty đã giảm giá vốn, chi phí bán hàng cùng chi phí quản lý doanh nghiệp nhưng vẫn bị thua lỗ.

Nhiều công ty xi măng báo lỗ lớn trong quý 1/2023

Tương tự, Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên (mã chứng khoán HT1) cũng ghi nhận doanh thu thuần gần 1.691 tỉ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả Vicem Hà Tiên báo lỗ sau thuế gần 86 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 25 tỉ đồng. Nguyên nhân tác động đến hiệu quả kinh doanh trong năm qua của doanh nghiệp là do giá vốn tăng 30% vì giá than, giá dầu thế giới tăng cao, ảnh hưởng tới giá thành sản xuất, khiến công ty bị sụt giảm mạnh về lợi nhuận.

Hay Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn (mã chứng khoán BTS) cũng báo cáo doanh thu quý đầu năm nay còn 652,8 tỉ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí lãi vay trong kỳ tăng lên gần gấp đôi và kết quả công ty bị thua lỗ hơn 15 tỉ đồng trong khi quý 1/2022 có lãi gần 18 tỉ đồng. Công ty giải thích thị trường tiếp tục chứng kiến dư cung xi măng ở mức cao. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu đối diện hàng loạt yếu tố không thuận lợi khiến sản lượng tiêu thụ của công ty sụt giảm mạnh.

Không ngoại lệ, Công ty CP Xi măng Phú Thọ (mã chứng khoán PTE) báo cáo doanh thu thuần đạt gần 52,5 tỉ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước và bị lỗ hơn 12,3 tỉ đồng, cao hơn mức lỗ 8,8 tỉ đồng trong quý 1/2022...

Dự báo thị trường xi măng Việt Nam năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn do nhu cầu phục hồi chậm sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đặc biệt, mức tiêu thụ xuống thấp khi thị trường bất động sản dự báo tiếp tục trầm lắng khiến thị trường xi măng tiếp tục mất cân đối, nguồn cung vượt cao so với nhu cầu...