'Bơm máu' cho thị trường bất động sản

Tắc các nguồn vốn

Theo HoREA, trong tình thế thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn do sức mua yếu hiện nay dẫn đến tình trạng doanh nghiệp tiếp tục bị thiếu dòng tiền, bị sụt giảm thanh khoản thậm chí bị mất thanh khoản. Không chỉ vậy, khó khăn của doanh nghiệp hiện nay là "tắc" các nguồn vốn khác như: nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp, nguồn vốn huy động từ khách hàng... Do đó, việc được tiếp cận nguồn vốn tín dụng là "chiếc phao cứu sinh" đối với các doanh nghiệp bất động sản.

Việc tín dụng tiêu dùng bất động sản sụt giảm trong 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước đã cho thấy người mua nhà và nhà đầu tư bất động sản khó tiếp cận tín dụng hoặc giảm nhu cầu tín dụng có liên quan đến tâm lý giảm niềm tin thị trường. Tuy nhiên, nếu có cơ chế hỗ trợ về tín dụng sẽ giúp làm tăng sức mua và tăng tổng cầu cho thị trường bất động sản.

"Thông tư số 06 trong một tháng rưỡi nữa sẽ có hiệu lực thi hành nhưng đáng lo là các quy định tại khoản 2 điều 1 Thông tư số 06 (sửa đổi, bổ sung điều 8 Thông tư số 39) đã bổ sung thêm 4 trường hợp khách hàng có nhu cầu vốn không được cho vay tín dụng. Trong đó có một số quy định chưa thật hợp lý, chưa thật sát thực tế, chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với một số quy định pháp luật" - công văn của HoRea nêu rõ.

Thị trường bất động sản, doanh nghiệp vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn ĐÌNH SƠN

Cụ thể khoản 2 điều 1 Thông tư số 06 dựng thêm "rào chắn" làm cho việc tiếp cận tín dụng khó khăn hơn so với trước đây do đã quy định tăng thêm từ 6 lên 10 trường hợp mà tổ chức tín dụng không được cho vay, trong đó các khoản 8, 9 và 10 sẽ dẫn đến tình trạng một số doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực của nền kinh tế có nhu cầu vay vốn. Bên cạnh đó, có các doanh nghiệp bất động sản, người mua nhà, nhà đầu tư bất động sản sẽ rất khó tiếp cận được tín dụng, nhưng việc tiếp cận vốn tín dụng là "phao cứu sinh" để vượt qua chật vật hiện nay. Bởi lẽ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang rất khó khăn, trong lúc doanh nghiệp bất động sản cũng chưa thể huy động được nguồn vốn từ khách hàng do dự án bị vướng mắc pháp lý nên chưa thể triển khai, thực hiện.

Trong khi Thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước được ban hành trước Nghị quyết 97 nên cần được xem xét sửa đổi để Ngân hàng Nhà nước thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hài hòa... với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm để ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Cần điều chỉnh điều kiện, tiêu chí cho vay

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng, trong tình thế thị trường bất động sản vẫn còn rất khó khăn hiện nay thì giải pháp tín dụng là giải pháp có tính đột phá và có tính lan tỏa nhanh nhất, rộng khắp nhất. Nên Nghị quyết 97 của Chính phủ là quyết sách rất quan trọng khi giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, nới lỏng phù hợp, kịp thời, hiệu quả để ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Nghị quyết cũng yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay (phấn đấu giảm ít nhất khoảng từ 1,5 - 2%) áp dụng đối với cả khoản vay mới và đang còn dư nợ.

Không có vốn, nhiều dự án tiếp tục "trùm mền" ĐÌNH SƠN

Ngoài ra, cần xác định hạn mức tăng trưởng tín dụng phù hợp với tình hình thực tiễn (cả năm khoảng 13 - 15%, trường hợp thuận lợi thì có thể tăng cao hơn), bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế. Đồng thời rà soát các điều kiện, tiêu chí cho vay để điều chỉnh phù hợp, thuận lợi hơn cho người vay, bảo đảm tăng khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân; có các giải pháp hiệu quả đẩy mạnh triển khai thực hiện gói tín dụng 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất và 120.000 tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội".

"Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt dư nợ tín dụng trên 12,49 triệu tỉ đồng, tăng 4,73% và mặt bằng lãi suất cho vay giảm khoảng 1% so với cuối năm 2022. Đồng thời hoan nghênh Ngân hàng Nhà nước đã giao thêm hạn mức tín dụng cho toàn hệ thống từ mức 11% đã giao từ quý 1 lên khoảng 14%, mà với 3% hạn mức giao thêm thì các tổ chức tín dụng có thêm khoảng 358.000 tỉ đồng, nâng tổng nguồn cung tín dụng lên đến khoảng 1,1 triệu tỉ đồng để bơm vào nền kinh tế trong các tháng cuối năm và đang nỗ lực triển khai gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỉ đồng có tác động tích cực đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và người mua nhà tại các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư", ông Lê Hoàng Châu cho hay.