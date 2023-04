Doanh thu phí bảo hiểm quý 1 tăng mạnh

Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 54.186 tỉ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2022; tổng tài sản ước đạt 729.096 tỉ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ 2022; đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 596.163 tỉ đồng, tăng 20,9% so 2022. Đến hết tháng 3, đường dây nóng của Bộ Tài chính đã tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về bảo hiểm của khách hàng lên 175 kiến nghị, phản ánh qua số điện thoại, 218 qua hộp thư điện tử.

Doanh thu phí bảo hiểm tăng cao TN

Trước những thông tin gần đây trên thị trường liên quan đến Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị các công ty bảo hiểm nhân thọ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Cụ thể, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kiểm tra, giám sát hợp đồng bảo hiểm, đánh giá chất lượng tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm của đại lý bảo hiểm. Yêu cầu đại lý cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm. Đồng thời, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải nghiêm túc xử lý trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong việc thực hiện hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chủ động làm việc, giải quyết các khiếu nại của khách hàng khi phát sinh các khiếu nại. Trường hợp khách hàng có phản ánh qua các cơ quan thông tấn báo chí về việc ký kết và thực hiện hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm phải chủ động phản hồi thông tin khách quan, minh bạch đến các cơ quan thông tấn báo chí.

Trước đó, tại văn bản gửi Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu đơn vị này thực hiện rà soát các thông tin về hợp đồng bảo hiểm giao kết với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và quá trình tư vấn của đại lý bảo hiểm; việc công bố thông tin cho khách hàng khi thay đổi chủ đầu tư và đổi tên doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; công tác dịch vụ và chăm sóc khách hàng đối với các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.