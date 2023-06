Nối gót Đầm Sen, công viên nước Hồ Tây báo lãi lớn

Những ngày vừa qua, thời tiết Hà Nội nắng nóng khiến lượng khách đến công viên nước tăng cao. Điều này có thể hứa hẹn một năm bội thu cho công viên nước. Trước đó, kết thúc năm 2022, công viên nước Hồ Tây cũng báo lãi lớn sau 2 năm thua lỗ do đại dịch Covid-19.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội (mã chứng khoán HES) - đơn vị chủ quản công viên nước Hồ Tây - doanh thu đạt hơn 136 tỉ đồng, tăng khoảng 7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, công ty ghi nhận lãi ròng gần 18,6 tỉ đồng, tăng mạnh so với số lỗ hơn 29 tỉ đồng của năm 2021. Thậm chí, công viên nước Hồ Tây năm vừa qua có mức lãi cao hơn cả năm 2019 - thời điểm trước dịch Covid-19. Trước đó, công viên nước Đầm Sen tại TP.HCM cũng báo đạt doanh thu thuần năm vừa qua 232 tỉ đồng, cao gấp hơn 9 lần năm 2021 và lãi sau thuế gần 108 tỉ đồng, cao hơn gấp 4 lần năm 2021.

Công viên nước Hồ Tây đông người những ngày nắng nóng

Trong năm vừa qua, công viên nước Hồ Tây đón tiếp 434.058 lượt khách trong và ngoài thủ đô đến vui chơi, tăng 418.650 lượt, tương đương tăng 2.717,1% so với năm 2021. Công ty cho biết nhu cầu vui chơi giải trí đã bị kìm nén bởi đại dịch trong 2 năm (2020 - 2021) đã được tháo gỡ, kỳ nghỉ hè của học sinh trở về đúng như nhiều năm trước... đã tạo sức hút mạnh mẽ kéo khách hàng đến công viên nước trong năm 2022. Lượng khách tăng mạnh cũng thúc đẩy doanh thu từ các dịch vụ gia tăng tại công viên như ẩm thực, bán lẻ hàng hóa, cho thuê đồ bơi, nhà khách...

Dù vậy, năm nay công ty này đặt mục tiêu đạt doanh thu 139,61 tỉ đồng, tăng 2,58% so với thực hiện năm 2022 và chỉ tiêu lợi nhuận 17,4 tỉ đồng, giảm 61,5% so với 2022. Kế hoạch giảm lợi nhuận là do lợi nhuận từ công viên nước Hồ Tây dự kiến giảm 8 tỉ đồng, tiền thuê đất tăng 2,03 tỉ đồng... Trong đó, lượng khách đến công viên nước Hồ Tây năm 2023 được dự kiến chỉ đạt 352.694 người, giảm 18,74% so với năm vừa qua.



Công viên nước Hồ Tây được thành lập năm 2000, đúng dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 990 năm Thăng Long - Hà Nội. Công viên có tổng diện tích 8 ha, bao gồm 2 khu vui chơi chính là khu vui chơi dưới nước Hồ Tây và công viên Mặt Trời mới - khu vui chơi trên cạn.