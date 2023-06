Báo Anh gọi Việt Nam là điểm đến được 'khao khát nhất' khu vực

Sau đại dịch, Đông Nam Á đón một lượng lớn du khách Anh quay lại trong năm nay. Đây là khu vực sở hữu các điểm đến đa dạng. Trong khi những nơi như Bangkok và Singapore đã thu hút số lượng lớn khách du lịch Anh trong nhiều thập kỷ, những nơi khác dần trở thành điểm đến quen thuộc của du khách xứ sở sương mù trong những năm gần đây.

Khu vực Đông Nam Á có những nền văn hóa khác nhau, truyền thống được gìn giữ; đồng thời là nơi có nhiều đền đài, cung điện và thắng cảnh thiên nhiên tuyệt vời nhất hành tinh.

Từ Angkor Wat đến vịnh Hạ Long, Đông Nam Á sở hữu một số điểm tham quan nổi tiếng nhất châu lục cùng với các thành phố rộng lớn, hàng trăm bãi biển và khí hậu nhiệt đới dễ chịu.

Việt Nam sở hữu nhiều bãi biển đẹp, hoang sơ DŨNG NHÂN

The Independent đã lựa chọn những quốc gia tốt nhất khu vực để du khách Anh dễ dàng lên kế hoạch cho chuyến đi xa tiếp theo.

Trong đó, Việt Nam là một trong những điểm đến được du khách thế giới "khao khát nhất" trong khu vực; sở hữu nhiều địa danh có vẻ đẹp tự nhiên khác nhau... TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng là những điểm đến hấp dẫn nhất cho những ai muốn trải nghiệm các thành phố của đất nước hình chữ S, trong khi Hội An được gọi là "Venice của Việt Nam" do có những dòng kênh, con sông chảy ra biển lớn. Khu phố cổ được bảo tồn tốt bao gồm các cửa hàng buôn bán trong các căn nhà xưa bằng gỗ và các tòa nhà kiểu Pháp.

Vịnh Hạ Long là cảnh đẹp tự nhiên nổi tiếng nhất của đất nước này, còn các bãi biển ở Phú Quốc và Cù Lao Chàm mang vẻ đẹp riêng biệt. Các điểm tham quan tự nhiên khác bao gồm động Phong Nha, hang Sơn Đoòng, Ngũ Hành Sơn và cồn cát ở Mũi Né.

Báo Anh cho rằng thời gian tốt nhất để thăm Việt Nam là vào tháng 4 và 9, ngay trước và sau mùa cao điểm du khách ở Việt Nam, lúc này thời tiết cũng có độ ẩm thấp hơn và nhiệt độ thấp hơn so với cao điểm của mùa hè.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5.2023 ước đạt 916.257 lượt, giảm 6,9% so với tháng trước nhưng tăng 573,7% so với cùng kỳ 2022. Tính chung 5 tháng năm 2023 ước đạt 4,6 triệu lượt khách, tăng 1.914,4% so với cùng kỳ. Tại thị trường châu Âu, du khách Anh đến Việt Nam đông nhất với 114.000 lượt trong 5 tháng qua.