Ngân hàng nào là quán quân lợi nhuận sau 9 tháng?

Nhiều ngân hàng tiếp tục đạt lợi nhuận tăng cao trong 9 tháng đầu năm 2024. Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - mã chứng khoán TCB) công bố lợi nhuận trước thuế đạt 22.842 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp Techcombank thực hiện được hơn 84% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank - mã chứng khoán VPB) báo lãi trước thuế 5.187 tỉ đồng trong quý 3/2024, tăng trưởng 66% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận của VPBank đạt 13.861 tỉ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước.

Vietcombank tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu về lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm 2024 ẢNH: NGỌC THẮNG

Một nhà băng khác là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - mã chứng khoán VBB) cho biết lợi nhuận 9 tháng ở mức 820 tỉ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 78% kế hoạch năm. Tính tại thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản của Vietbank đạt 151.957 tỉ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng ở mức 90.811 tỉ đồng, tăng 13,6%. Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - mã chứng khoán HDB) cho biết lợi nhuận trước thuế quý 3/2024 đạt 4.490 tỉ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Tổng cộng sau 9 tháng, ngân hàng có lợi nhuận trước thuế gần 12.655 tỉ đồng, tăng trưởng tới 47% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã chứng khoán VCB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất với lợi nhuận trước thuế quý 3/2024 gần 10.699 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận Vietcombank đạt lợi nhuận trước thuế 31.533 tỉ đồng, tăng 7% và thực hiện 75% kế hoạch cả năm. Đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Vietcombank ở mức 1,93 triệu tỉ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng ở mức 1,4 triệu tỉ đồng, tăng 10,3% và tiền gửi khách hàng ở mức 1,43 triệu tỉ đồng, tăng gần 2,5%. Vietcombank tiếp tục giữ vững ngôi đầu về lợi nhuận của ngành ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã chứng khoán BID) công bố lợi nhuận lũy kế 9 tháng là 22.047 tỉ đồng, tăng 12% so với 9 tháng đầu năm 2023. Đến cuối quý 3/2024, tổng tài sản của BIDV ở mức 2,58 triệu tỉ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 1,95 triệu tỉ đồng, tăng 9,84% và tiền gửi khách hàng đạt 1,87 triệu tỉ đồng, tăng 9,9%.

Một số ngân hàng khác cũng có tăng trưởng về lợi nhuận như Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán CTG) công bố lợi nhuận trước thuế quý 3/2024 ở mức 6.553 tỉ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận ngân hàng đạt 19.513 tỉ đồng, tăng 12%. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho biết lãi lũy kế 9 tháng, lợi nhuận tăng 2%, đạt 15.335 tỉ đồng. Đến cuối tháng 9, tổng tài sản của ngân hàng ở mức 777.392 tỉ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm...