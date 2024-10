Vingroup đạt lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2024 hơn 4.000 tỉ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024, Tập đoàn Vingroup đạt tổng doanh thu thuần hợp nhất trong 9 tháng đầu năm 2024 với 126.916 tỉ đồng, ghi nhận sự thay đổi tích cực trên toàn bộ các trụ cột kinh doanh chính bao gồm công nghiệp, bất động sản nhà ở, du lịch - nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2024 đạt 4.069 tỉ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30.9, tổng tài sản Vingroup đạt 791.474 tỉ đồng, tăng 18,5% so với cuối năm 2023. Trong 9 tháng đầu năm nay, VinFast đã bàn giao 44.260 ô tô điện, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng 108% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, tại quý 3/2024, VinFast giao 21.912 xe, tăng 66% so với quý 2/2024 và tăng 116% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tại Việt Nam, tháng 9 vừa qua đánh dấu cột mốc quan trọng với VinFast khi chính thức trở thành thương hiệu xe bán chạy số 1 với hơn 9.300 xe đã được bàn giao tới người tiêu dùng, vượt qua các hãng xe nước ngoài tại thị trường nội địa. Thời gian tới, VinFast đẩy mạnh bàn giao tối thiểu 20.000 xe VF 3 ngay trong năm nay, đồng thời tiếp tục tập trung tối ưu quản lý chi phí và nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động - kinh doanh. Đây là tiền đề mạnh mẽ để VinFast hoàn thành kế hoạch giao 80.000 xe trong năm 2024 này.

VinFast là thương hiệu xe bán chạy số 1 tại Việt Nam trong tháng 9 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ở khối thương mại dịch vụ, trong 9 tháng đầu năm 2024, Vinhomes ghi nhận kết quả bán hàng khả quan tại các đại đô thị với doanh số bán hàng 90.000 tỉ đồng và doanh số chưa ghi nhận đạt 123.000 tỉ đồng tại thời điểm cuối quý 3/2024. Đây sẽ là nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kết quả kinh doanh của Vinhomes trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản được kỳ vọng tiếp tục hồi phục.

Trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, hoạt động kinh doanh của Vinpearl tiếp tục ghi dấu ấn khởi sắc khi lượng khách quốc tế lưu trú tại các cơ sở Vinpearl trong 9 tháng đầu năm 2024 tăng 64% so với cùng kỳ năm trước, vượt trội so với mức tăng trung bình 43% của thị trường. Tháng 9, Vinpearl vinh dự đón nhận 9 giải thưởng Customer Review Awards 2024 từ Agoda cho 5 khách sạn tại Nha Trang, 2 khách sạn tại Phú Quốc, 1 khách sạn tại Hạ Long và 1 khách sạn tại Nam Hội An. Giải thưởng này là minh chứng cho chất lượng dịch vụ hàng đầu của các nhà cung cấp trên nền tảng của Agoda được các khách hàng trải nghiệm đánh giá. Ở lĩnh vực giáo dục, trong quý 3/2024, VinUni đạt chứng nhận QS 5 sao toàn diện, trở thành trường đại học trẻ nhất thế giới đạt được danh hiệu danh giá trên trong lịch sử QS, dựa trên bộ tiêu chuẩn mới nhất với các tiêu chí khắt khe trên 9 lĩnh vực...

Cũng trong quý 3/2024, Vingroup tích cực tham gia hỗ trợ đồng bào các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi siêu bão Yagi, thể hiện trách nhiệm xã hội, vì mục tiêu phát triển bền vững. Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đã tài trợ 250 tỉ đồng, phục vụ trực tiếp cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp như dựng lại khoảng 2.000 ngôi nhà bị sập đổ, hỗ trợ cho các gia đình có người thiệt mạng, góp phần tái thiết cơ sở hạ tầng cũng như các công trình dân sinh. Đồng thời, tập đoàn cùng các đối tác đã tổ chức thành công chương trình "Gieo mầm thiện tâm" thông qua hàng loạt các sự kiện và hoạt động, gây quỹ 22 tỉ đồng để tiếp tục hỗ trợ tái thiết sau bão Yagi...