Giá USD hôm nay 27.10.2024: Ngân hàng tăng hơn 200 đồng trong tuần

Giá USD cuối tuần hạ nhiệt so với đỉnh cao trước đó nhưng vẫn ghi nhận thêm một tuần đi lên. Cụ thể, Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 25.197 đồng, bán ra 25.467 đồng, tăng 217 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, ngân hàng Eximbank mua USD với giá 25.200 đồng, bán ra 25.467 đồng, tăng 180 đồng… Riêng giá USD tự do lao dốc xuống ngang bằng cuối tuần trước khi mua vào 25.400 đồng và bán 25.500 đồng.

Trong nước, giá euro cũng tiếp tục tăng. Chẳng hạn, Vietcombank mua euro chuyển khoản ở mức 27.037 đồng, bán ra 28.234 đồng, tăng 190 - 197 đồng sau một tuần. Ngược lại, đồng yen Nhật giảm nhẹ khi Vietcombank mua vào với giá 161,12 đồng và bán ra 170,49 đồng, thấp hơn cuối tuần trước 0,97 đồng…

Giá USD ghi nhận một tuần tăng cao ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Mặc dù tỷ giá USD/VND đã tăng cao trong 3 tuần đầu tháng 10 nhưng nhiều chuyên gia kinh tế đều cho rằng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu và sẽ dần ổn định. Bởi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất thêm 2 đợt từ nay đến cuối năm; nguồn cung ngoại tệ vào Việt Nam tiếp tục dồi dào từ thặng dư thương mại, dòng vốn FDI và kiều hối, đồng thời thâm hụt thương mại dịch vụ ngày càng thu hẹp…

Giá USD thế giới cũng ghi nhận mức tăng trong tuần này khi chỉ số USD-Index duy trì trên 104 điểm. Hiện tại, chỉ số USD-Index đạt 104,13 điểm, tăng 0,87 điểm so với cuối tuần trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm từ mức cao nhất ba tháng là 4,26% xuống 4,196%.

Theo Reuters, giá USD đã giảm từ mức cao nhất trong hơn ba tháng khi dữ liệu ủng hộ quan điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất chậm hơn, nhường đà tăng cho đồng euro và đồng yen Nhật…